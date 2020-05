Confirmaron la apertura de Bares y Restaurantes

Finalmente, y tras una gran expectativa del sector, los bares, restaurantes y confiterías de la provincia volverán a abrir sus puertas al público. Así lo confirmaron desde la Secretaría de Seguridad, Carlos Munisaga, quien forma parte del Comité Covid de San Juan.

En este sentido, Munisaga advirtió que habrá un estricto control desde las fuerzas policiales en colaboración con el sector de inspecciones de cada municipio.

'Va a haber una fuerte comunicación para realizar un monitoreo constante. Los municipios tienen la información sobre la habilitación de cada local, algo que nos va a servir para controlar que se cumplan los protocolos', destacó el funcionario.

Había gran expectativa en el sector por la apertura, sin embargo el protocolo y la consecuente aprobación desde Salud Pública era lo que estaban esperando para darle el visto bueno.

De hecho, Roberto Gattoni, vicegobernador de la provincia, comentó en Canal 13 que hasta que 'hasta que no haya aprobación desde el Comité sobre las medidas para cuidar a los sanjuaninos, no habrá fecha'. Sin embargo, Munisaga confirmó que este sábado a última hora dieron el 'ok' para comenzar a funcionar.