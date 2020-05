El problema de los trabajadores comunitarios para mantener los comedores en cuarentena

El pasado jueves la titular de Amas de Casa del País, Laura Vera, conversó con Canal 13 y confirmó que la organización en todo el país realizó un total aproximado de mil ollas, a la vez que señaló que las organizaciones de la provincia, no estan recibiendo la mercadería para poder abastecer a los comedores por las denuncias de sobreprecios que se dieron semanas atrás al Ministerio de Desarrollo Social.

Si bien Vera calificó como positiva la medida tomada por Alberto Fernández de echar a los funcionarios involucrados y frenar la licitación de entrega de mercadería con sobreprecios, expuso una problemática que les genera esta situación a los trabajadores comunitarios. “No estamos recibiendo el alimento necesario para sostener a los comedores”

En este sentido, la titular de amas de casa contó que “antes ya nos costaba, porque recibíamos el aceite, arroz, fideos y el resto lo teníamos que buscar en la solidaridad de la gente y ahora esa ayuda no nos está llegando por el inconveniente, entre comillas que hay” Además, confirmó que a nivel país la ayuda que se está distribuyendo llega a más de 2.000 comedores y lugares de distribución de alimentos.

Vera, señaló que hay dos pandemias que están silenciadas, como el hambre, de la que contó que “en la provincia hicimos una jornada el 28 de abril, enfatizando que el hambre es un crimen”, y la violencia de género, que en muchas provincias se agravado por la cuarentena, “las mujeres van muriendo de forma cada vez más brutal en sus casas” dijo.

Por otro lado, la titular de Amas de Casa comentó que realizaran una presentación judicial por facturación de energía eléctrica a Energía San juan. “Para no cortar el suministro la empresa hizo un formulario que había que presentar ante la empresa para que a la gente no le corten el servicio y muchas personas pensaron que con la simple legislación no les cortarían la luz, como pasa en otros lugares que no hay que hacer nada, en cambio acá hay que presentar un formulario y muy pocas personas saben eso”

Vera comentó que hubo casos de gente que se confió en que no le cortarían el servicio y no realizar el otro paso (presentación del formulario a la empresa), se encontraron con la sorpresa con que le han cortado la luz, y que en algunos casos también le retiraron el medidor y, por eso es tan urgente la presentación que estamos preparando

Vera pidió que “toda aquella persona que considere que tiene un facturación elevada para hacer el relevamiento y saber cuál es el real promedio de boletas”, además de contar que ya venían trabajando en la presentación el pasado mes de marzo, pero al comenzar la cuarentena tuvieron que suspenderla.