Denuncian a "taxistas vivos" que ofrecen descuentos a través de grupos de WhatsApp

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Gustavo Gómez, denunció en diálogo con Canal 13 que hay taxistas "vivos" que ofrecen el 30% de descuento a sus clientes cuando es una medida que no está reglamentada porque perjudica al trabajador. Gómez manifestó que “Se había llegado a un acuerdo con todas las empresas donde se estableció que no iba a haber aplicación, de hecho no se está trabajando con ninguna aplicación porque había una empresa que quería trabajar con 30% de descuento y ese descuento lo sufre el chofer”.

"Lo de las aplicaciones se dialogó con el Gobierno y los empresarios que nadie iba a ofrecer el 30% de descuento a nadie. Pero hay un sector de algunos vivos que mediante un grupo cerrado están ofreciendo el descuento pero no hacen más que perjudicar a los trabajadores, sobretodo en este contexto donde se bajó muchísimo la recaudación”, denunció con énfasis el Secretario General.

Por otro lado, Gómez expresó que las empresas abrieron sus puertas 10 días atrás, y que la actividad ha empezado a moverse un poco. Dijo que actualmente están trabajando un 20% de lo normal. El sindicalista dijo que "De 1700 autos que trabajaban hasta unos días antes de la cuarentena, quedaron trabajando unos 300 autos más los pendientes. Mientras que el resto quedo a la deriva, esa gente estuvo parada cerca de 50 días”

“Ahora se empezaron a estabilizar las paradas y se agruparon los muchachos porque tenemos que alimentar a nuestras familias. Ha habido llamados de atención pero los conductores cumplen con todas las medidas de precaución, están manejando con barbijos, hay nylon de separación. La actividad está muy parada, se está recaudando cerca del 20, 30 % de lo que se trabaja antes. Estamos sufriendo la situación, ya que muchas empresas están pidiendo el pago de la licencia, entonces ganamos poco y nada", amplió Gómez.

Por otro lado, mencionó que desde las empresas han pedido pagar la licencia y el alquiler en $280, cuando estan logrando una recaudación de 600, 700 pesos. "Normalmente llenar el tubo de GNC está en 300 pesos, entonces nos queda nada, 120 mangos para llevar a la casa que nos alcanza para comprar 1 kilo y medio de pan”, dijo el Secretario General.

Además señalo que al no haber registración, muchos trabajadores del sector no pudieron cobrar los 10 mil pesos del ANSES por problemas personales que han tenido. Gómez expreso que: "Se ha perdido cobrar el 50 por ciento del Mínimo Vital y Móvil porque si vos tenías la registración laboral, cobrabas la mitad de tu sueldo básico. No lo han podido cobrar porque no tenemos trabajadores registrados, están todas las personas en negro”

Por último, el sindicalista mencionó que recibieron una ayuda por parte del Gobierno pero no es la idea, ya que no les alcanza para cubrir sus gastos: “El Gobierno nos dio una mano a través de los módulos alimentarios de emergencia, de hacer la entrega de esos kits que seguramente la semana que viene vamos a estar haciendo la segunda entrega donde van a estar los taxistas y remiseros trabajando. Es una ayuda pero no es lo que necesitamos, nosotros necesitamos salir a trabajar y los peones de taxis tenemos casa, tenemos que pagar los servicios básicos y no nos alcanza porque no tenemos una recaudación acorde a pagar lo que estamos debiendo".