La odisea de los tatuadores para mantener su economía durante la cuarentena

Este martes el tatuador sanjuanino, Sebastián Binnie, charló con el Móvil de Canal 13 y contó como los está afectando a los tatuadores la cuarentena obligatoria por el coronavirus, señalando que “con el contacto que nosotros tenemos con las personas, no podemos trabajar” afirmó.

Aunque el tatuador valoró la situación de San Juan con respecto al coronavirus, tanto por el esfuerzo de la sociedad de realizar el aislamiento, como la del gobierno de llevar a cabo el confinamiento para que no se produzcan más contagios, manifestó que “la vamos llevando como podemos, nos cuesta de forma similar a la gente que está en el comercio, que no tiene respuesta”, se quejó.

El joven dijo que al no contar con un trabajo formal, las ganancias muchas veces no alcanzan, y con la cuarentena esta situación se agudizó. “son gastos que se nos van agregando y que es muy difícil. Es un rubro que es bastante difícil y no tenemos prestaciones y se nos dificulta realizar el monotributo, contratar un contador, además de no tener un sindicato que nos apoye”, indicó el joven.

Sobre su situación personal, Sebastián señaló que contaba con unos pequeños ahorros, con los cuáles contaba para comprar insumos y así poder seguir con el trabajo, pero los tuvo que gastar en alimentos. “Trato de aguantar las boletas lo más que se pueda, pagar en el segundo vencimiento, cobrandoles a los clientes que sacan en cuotas, pero si no podemos volver a trabajar está muy complicado aguantar”, dijo.

INICIATIVA SOLIDARIA

Además, Sebastián comentó una iniciativa solidaria con la cual viene desde el año pasado. Se trata de una campaña para tapar cicatrices en carácter mamario y cicatrices sobre operaciones grandes, que hayan marcado a la persona. “La cicatrices no solamente duelen por cómo nos sucedió, sino por cómo nos vemos” afirmó el joven tatuador.

Pero no es la única iniciativa solidaria de este joven, ya que comentó que está pensando en una capacitación para gente mayor en marketing digital. El grupo de trabajo cuenta con estudiantes y recibidos en marketing, publicidad y diseño gráfico. “Cuando termine la pandemia y se pueda juntar grupos de 10 o 20 personas para así avanzar bastante. La idea es enseñarle a una persona mayor a usar el celular para poder continuar”