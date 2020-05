Comercio: habrá controles rigurosos desde el lunes por la reapertura

Este viernes, luego del anuncio del gobernador Sergio Uñac sobre la flexibilización de la cuarentena en San Juan, el ministro de la Producción y Desarrollo, Andrés, Díaz Cano, se refirió a los controles que llevarán a cabo las autoridades para verificar el cumplimiento de los protocolos dispuestos.

El funcionario, contó que para tomar la decisión de permitir atender nuevamente al público en los locales, “hemos escuchado la opinión de todos los comerciantes con los que hemos trabajado en la semana y con todas las cámaras de la provincia, el Sindicato Empleados de Comercio. Hemos recibido los protocolos sanitarios, y ha salido uno que es el protocolo por el cual se va a regir a partir del lunes”.

Ante esta reapertura de la actividad, Díaz Cano, sostuvo que “son muchos días los que han estado cerrado los negocios sin ningún tipo de ingreso, tanto para los empleadores y los trabajadores. Es una responsabilidad que es compartida entre los trabajadores y empleadores para que el paso que vamos a dar, no signifique que tengamos que retroceder después. Si no se cuidan entre todos, seguramente tendremos problemas, pero ya hay responsabilidad por parte de los comerciantes. No vamos a tener ningún inconveniente”.

“Los que van a controlar el comercio va a ser la Provincia y los Municipios, a través de sus inspectores. También el ministerio de Producción con sus inspectores y la Policía de San Juan, que juega un papel fundamental para poder ejercer algún tipo de acción directa ante aquellos que no han cumplido con los protocolos correspondientes”, explicó el ministro, quien recordó que ante el incumplimiento de las normas de aislamiento dispuestas, las personas tendrán que enfrentar acciones legales en Flagrancia o con los Juzgados de Falta.

En cuanto a los protocolos adoptados para el comercio, el titular de la cartera de Producción, dijo que hay uno general para los comercios y otro que es particular para el caso de los shoppings y, las grandes superficies comerciales, como los comercios mayoristas. “Ellos tienen un protocolo especial debido a las características edilicias”, indicó Díaz Cano.

Por último, el funcionario, aseguró que “no queremos retroceder. Es un paso importante la apertura de los negocios al público, y les pedimos responsabilidad a todos los sanjuaninos y trabajadores de comercio, empleadores, etc. Que tomen las precauciones ya conocidas como el distanciamiento social, el uso de barbijos, alcohol en gel. Si podemos seguir con todo esto y cumpliendo a rajatabla cada una de esas medidas, vamos a lograr no tener un virus circulante en San Juan y mantener el estatus sanitario que hoy tenemos”.