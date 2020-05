Brote de dengue en San Juan: ya son 35 los casos autóctonos confirmados

El Ministerio de Salud Pública, a través de la División Epidemiología y del Programa de Control de Vectores, informó este sábado el resultado de los casos de dengue en la provincia:

Casos confirmados autóctonos: 35

Casos importados: 14

Casos sospechosos en estudio: 25

Casos descartados: 30

El viernes, la jefa de Epidemiología, Monica Jofré, confirmó que en San Juan existe un brote de dengue y hay circulación viral de mosquitos infectados. “En este momento tenemos los primeros casos autóctonos. Antes teníamos al mosquito, pero sano. Ahora hay circulación viral de mosquitos infectados con el virus de dengue”, indicó.

La especialista, explicó que “tenemos mucha notificación día a día porque estamos haciendo la búsqueda de pacientes con fiebre, dolor retroocular, salpullido, algunos síntomas que a lo mejor la persona no le dio importancia o no se pensó que era dengue porque no había virus circulando”.

La funcionaria de Salud Pública, informó que “se están haciendo en San Juan dos de los test confirmatorios para dengue. Se hace en el hospital Rawson, la IGM y otro estudio que se llama NS1. Si a nosotros nos dan positivos, podemos confirmar el caso”. Y explicó que “nos estaría faltando mandar esas muestras positivas al Instituto Maistegui para que nos digan qué tipo de serotipo de dengue es: DEN 1, DEN 2, DEN 3 o DEN 4”.

Jofré, comentó que “lo positivo es que en este momento de brote, podemos tener rápidamente los resultados”.

Es importante que la comunidad fortalezca las medidas de prevención mediante el control del mosquito y la erradicación de potenciales criaderos.

Recomendaciones para evitar los criaderos