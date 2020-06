Reabrieron el padrón de celiacos para que reciban alimentos sin TACC

El Estado provincial, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, convoca a la inscripción de nuevos beneficiarios para el “Programa Nacional de Asistencia al Celíaco”. La asistencia se trata de la entrega de alimentos sin gluten para la comunidad que padece esta patología y se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Noticias Relacionadas Extrema persecución de motochorros en Rawson

La apertura de inscripciones se realiza luego de que en los últimos cuatro años, el Gobierno Nacional había cerrado la inclusión de nuevos beneficiarios. El ministro Fabián Aballay, en diálogo directo con el ministro nacional Daniel Arroyo, logró que se realice una nueva inscripción de personas que reúnen los requisitos y no pueden recibir el módulo alimentario que se entrega a la mayoría de los sanjuaninos que no pueden afrontar, normalmente, la compra de alimentos.

Estos sucede a que el módulo contiene alimentos con gluten que no pueden consumir los celíacos. La convocatoria ya se encuentra habilitada para aquellas personas que no se encuentren en el padrón. Es decir, quienes hayan formado parte del re empadronamiento que se realizó hace un par de semanas, no deben volver a inscribirse.

Para poder acceder al padrón debe enviar la siguiente documentación:

Noticias Relacionadas Confirmaron la apertura de Bares y Restaurantes

Foto del DNI del beneficiario

Foto del DNI de la madre, padre o tutor en los casos de que el beneficiario sea menor de 18 años.

Certificación negativa que acredite que no posee obra social.

Foto de BIOPSIA de diagnóstico: este resultado se obtiene a través de endoscopia

Recibo de sueldo o beneficio.

Teléfono de contacto.

Domicilio actual de residencia.

Debido a las condiciones de Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, sólo se recepcionará la documentación a través del mail programaceliaquiasj@gmail.com, ante cualquier consulta puede llamar al teléfono 4306044, de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas. La convocatoria para incorporarse al padrón estará abierta hasta el día 12 de junio, inclusive.

Noticias Relacionadas Enteráte de los números del coronavirus este domingo

Cabe destacar que la alimentación de la persona con celiaquía se encuentra afectada por diversos factores como disponibilidad de alimentos, costo elevado, la imposibilidad de que estos alimentos se puedan conseguir en zonas alejadas del Gran San Juan. El beneficio está destinado a grupos familiares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que no cuenten con cobertura de obra social.

El gobernador Sergio Uñac, al solicitar la entrega de Módulos Alimentarios de Emergencia al Ministerio de Desarrollo Humano, pidió tener en cuenta a la población celiaca que estaba empadronada y que son alrededor de 620 personas. Para ellos también se habilitó la entrega de un módulo de emergencia con productos Sin TACC, y en estos días, les llegará el segundo envío. Estos módulos son financiados completamente por la provincia.