El cielo sanjuanino ocupó la portada de la NASA

La NASA publica hoy esta foto mu00eda como foto del du00eda!! u263a ud83cudf0c ud83dudcf7 APOD (Astronomy Picture Of the Day) ! . . Enormemente agradecido a esta instituciu00f3n internacional por el reconocimiento!! Tomu00e9 esta foto en 2019 desde los maravillosos cielos de CASLEO @casleo_conicet en San Juan, Argentina. . . Enormemente agradecido tambiu00e9n a mis principales docentes en fotografu00eda: @elmamut @verografia @claudio_astrofotografia @fercasanueva @nicolas_lanfranco @claudioscheinkman @markisadrian !! . . .ud83cuddecud83cudde7 very happy to share this! NASA has featured my photo as APOD!! (Astronomy Picture Of the Day). I feel really honoured by this recognition! . . #astronomypicturesdaily #nasa #apod #casleo