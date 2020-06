El crudo reclamo de vecinos del Valle Grande por la muerte de 'Rubencito'

El último 3 de junio, un niño de 11 años falleció en el barrio Valle Grande de Rawson. El joven comenzó con un malestar y terminó en el Hospital Marcial Quiroga donde finalmente tuvo su deceso. Por esto, este miércoles los vecinos del populoso barrio reclamaron por mejor atención sanitaria en la zona.

Noticias Relacionadas Estiman que la cuarentena en San Juan tiene los días contados

'Todos por Rubencito, ni un niño más. Barrio Valle Grande necesita una ambulancia y de un médico de guardia permanente por nuestros hijos', señala el panfleto que reparten los vecinos al tiempo que Cortaron calle 5 con quema de gomas.

Noticias Relacionadas Niño de 11 años fue picado por una araña venenosa en Zonda

'No es el primer caso, no dejemos que haya otro Rubencito más', versaba otro cartel. Según constataron fuentes oficiales, el niño de 11 años falleció tras una insuficiencia respiratoria provocado por paro cardiorrespiratorio. Se le intentó hacer reanimación pero no pudieron salvarlo.

Noticias Relacionadas Piden que Salud Pública certifique si los equipos para combatir el coronavirus son seguros

Luego del deceso, los vecinos salieron a exigir mayores medidas sanitarias para el complejo de 1.000 casas. Este miércoles, el reclamo fue más estricto y hasta incluyó corte de circulación vial.