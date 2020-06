El valiente testimonio del sexto caso de covid-19 en San Juan

Este viernes, una sanjuanina contagiada con Covid-19 rompió el silencio en las redes sociales. La joven, llegó repatriada el pasado sábado a la provincia desde Estados Unidos, tras una escala en Perú, y tras los testeos, confirmaron el resultado positivo.

En su cuenta de Instagram, publicó un video y contó detalles de su caso. “Me costó mucho hacer el video y poner la cara para terminar con las indagaciones y rumores”, dijo.

Además, confirmó que es asintomática y se encuentra en buen estado de salud. “Nunca tuve ningún síntoma y los resultados del hisopado dio positivo, pero arrojo otros datos también. Dicen que estoy en la etapa final de la enfermedad y la carga viral es baja, por lo que tengo pocas posibilidades de contagiar a alguien”, agregó.

Sin embargo, la chica, confesó cuál es su gran miedo. “Lo que no me deja tranquila es el miedo al escrache social”, señaló en el video, por eso, sostuvo que decidió revelar su identidad. “Mi intención ahora es hacer un llamado a la reflexión y plantear si juzgar, señalar, agredir a las personas que hemos dado positivo y hemos regresado a nuestro hogar, que teníamos todo el derecho de volver a nuestra casa, si está bien que nuestra gente nos de la espalada y nos haga sentir este miedo terrible. En mi opinión, es que como sociedad no nos lleva a ningún lado”, señaló la joven.

Luego, pidió empatía con las personas afectadas por el Covid-19. “Mi pedido es que se reflexione sobre esto y tener más empatía, compasión. Y evitar el traspaso de mensajes, comentarios dañinos, ofensivos y pensar en el daño que se le puede generar a esa persona”, finalizó.

Rápidamente, su posteo se viralizó y miles de personas de todo el país, le dejaron mensajes de apoyo para su recuperación.

El sexto caso, fue confirmado el pasado martes por autoridades del Ministerio de Salud Pública. La joven junto a otras dos mujeres, arribaron en un colectivo de repatriados el sábado 6 de junio y quedaron aisladas en un hotel.

Este viernes, Salud, confirmó el séptimo caso en la provincia.

A continuación, el relato de la joven en Instagram.