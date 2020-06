Otro sanjuanino contó que tiene Covid-19: 'Soy el séptimo caso'

Este viernes, se conoció que la provincia sumaba un séptimo caso de coronavirus que había llegado desde México. Tras unas pocas horas, el joven rompió el silencio a través de las redes sociales. El adolescente, llegó repatriado hace 12 días a la provincia y tras los testeos, confirmaron el resultado positivo. Federico Zeballos decidió dar a conocer su testimonio en las redes sociales, y al igual que el sexto caso, lo hicieron por miedo a los repudios por parte de un sector de la sociedad.

Seguir leyendo ... rompió el silencio El valiente testimonio del sexto caso de covid-19 en San Juan

Al igual que Alina Cofone, ambos testimonios tienen un denominador común, la de brindar un mensaje a todos aquellos que multiplican versiones sobre hipótesis de los contagios y sus circunstancias, despegadas de todo rencor. Fede Zeballos, como reza su perfil de Facebook, escribió un extenso texto para detallar cada aspecto, desde que viajó al exterior, cuando se contagió y la vuelta a San Juan, donde se confirmó que tenía el virus

"Hace unos meses recibí una noticia que cambió mi vida por completo. Soy estudiante de derecho y hace años anhelaba la posibilidad de realizar un intercambio estudiantil en el extranjero. Luego de realizar la postulación y tras numerosas entrevistas, me comunicaron desde la universidad nacional de San Juan (U.N.S.J.) que tenía acceso a una beca que me posibilitaría mi tan ansiado viaje de intercambio a México, precisamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (B.U.A.P.), donde cursaría un semestre de la carrera. No todos los días se tiene la oportunidad de vivir tal experiencia, y poder cumplir este sueño luego de tanto esfuerzo y sacrificio me generó mucha expectativa y entusiasmo", comenzó el largo comunicado.

Seguir leyendo ... OFICIAL Confirmaron un séptimo caso de Covid-19 en San Juan

"Mi viaje comenzó el 1ero de enero, día en que partió el avión para aterrizar en México y dar así inicio a esta nueva etapa. Todo fue maravilloso, y a pesar de que la pandemia avanzaba en forma veloz e inusitada para el mundo, pude aprender y nutrirme tanto académica como culturalmente, conocer nuevas personas y forjar amistades. No obstante a seguir cada recomendación de forma rigurosa atinente a la prevención para el contagio de coronavirus (covid-19) en México y durante todo el trayecto de la vuelta a la Argentina, esta mañana me desperté con la novedad de que soy el séptimo caso en la provincia", detallo Federico Zeballos.

Seguir leyendo ... Radiografía Todo lo que se sabe del séptimo caso sanjuanino de Covid-19

"Gracias a la aplicación estricta de protocolos establecidos por el gobierno de San Juan, hace 12 días me encuentro en una habitación de hotel cumpliendo cuarentena obligatoria, sin tener contacto con absolutamente nadie. Gracias a esto, y al hecho de que soy asintomático (me encuentro en perfecto estado de salud), se cree que el riesgo de contagio hacia otras personas es mínimo. Igualmente, autoridades me comunicaron que permaneceré en aislamiento hasta que el hisopado resulte negativo, confirmando la ausencia del virus en mi organismo", amplió.

Por último, para culminar su extenso relato, el estudiante de Derecho quiso brindar tranquilidad a la comunidad sanjuanina: "El motivo de este post es transmitir tranquilidad a la comunidad sanjuanina, a mis familiares, amigos y allegados sobre mi estado de salud y el de muchos que como yo, cursan o se encuentran cursando esta enfermedad. Exponerse en esta situación hoy implica un desafío. Sin embargo, también quiero demostrar mi inquietud y preocupación al constante rechazo y repudio hacia las personas infectadas que arriban a la provincia, generando una suerte de 'contagio de desinformación. la sociedad no necesita que condenen a personas enfermas como si hubiesen cometido un delito del cual nada de culpa tienen, lo que necesitamos como sociedad es empatía y entendimiento ante este tiempo tan excepcional que se está viviendo en el mundo entero. Acá no hay nadie a quien culpar. Nadie está exento de vivir una situación así. Yo nunca imaginé que me pudiera pasar, y acá estoy. Solo pido respeto ante todo y demostremos por favor que vivimos en una era de civilización, no retrocedamos a costumbres dignas de la edad media. Demostremos que podemos ser una comunidad sensata y empática, y no dejemos de brindar apoyo y contención al otro. De esta salimos entre todos. Muchas gracias", concluyó.