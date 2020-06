Indignación en las redes tras la propuesta de trasladar enfermos con Covid a San Juan

“Un traslado a Mendoza, San Juan o a Buenos Aires es mucho más económico que uno a Magallanes”, dijo en declaraciones radiales el diputado oficialista Andrés Celis Montt, del partido Renovación Nacional. El funcionario chileno propuso el traslado de pacientes con coronavirus hacia la Argentina para que el sistema sanitario del país trasandino no colapse y en las redes, los sanjuaninos, estallaron.

"Basta de regalar insumos planes a extranjeros . cuando uno va a su país te cobran todo", "Sanjuaninos no permitamos que pase esto en San Juan todo el pueblo tiene que pararse y demostremos que somos todos uno a nuestros gobernantes. Digamos un no rotundo a esta locura por favor", fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas en el Facebook de Canal 13 tras el posteo de la noticia.

Otros decidieron volcar su postura negativa mezclando el tema con Malvinas: "No! Que No lo permitan. Memoria sres. No se olviden de Malvinas, nuestros héroes también necesitaron ayuda...", "Están de la nuca. Que les pasa. Que pidan ayuda a los ingleses.. ojalá no lo permitan.. 😠😠😠", "Que le pidan a los ingleses como ellos le ayudaron para ganar las Malvinas chilenos traicos", fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.

Mientras que también hubo personas que intentaron poner paños fríos, pensando en el bienestar de los ciudadanos del vecino país. Muchos apelaron a la cordura, de no mezclar la decisión que tomaron los políticos chilenos en el pasado: "Yo soy sanjuanina y vivo aquí en Chile hace 5 años. Un poquito de lástima aunque sea. La cosa aquí esta tan fea. Olvidemos un poquito el pasado", "No! Que No lo permitan. Memoria sres. No se olviden de Malvinas, nuestros héroes también necesitaron ayuda...".

Lo cierto es que hasta el momento, solo fue una idea del diputado chileno pero nada garantiza que se vaya a realizar. Además desde el lado argentino, ningún funcionario se explayó sobre la idea que alcanzó la polémica en las redes.