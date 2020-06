Le ganó a la obesidad tras bajar más de 40 kilos

View this post on Instagram

Ayer se cumplieron 2 au00f1os del du00eda que me cambiu00f3 la vida. Las personas que piensan que la cirugu00eda es la salida fu00e1cil es porque no tienen idea del trabajo que lleva tanto a nivel mental como fu00edsico llegar a poder hacerla. Todos los du00edas le agradezco a mi cuerpo la resiliencia de haber bancando 23 au00f1os de una mala salud y haberme dado la oportunidad de recuperarla, de trabajar todos los du00edas para mantenerla. La apariencia es un bonus, esta decisiu00f3n fue basada en mejorar mi salud y aunque no siempre me sale bien, sigo trabajando du00eda a du00eda para mantenerla y mejorarla, a veces mu00e1s fu00e1cil, a veces con mu00e1s trabajo, pero siempre con mucho amor y cuidado hacia mu00ed cuerpo.