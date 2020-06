La reconstrucción del 'bombardeo a Plaza de Mayo a color' en primera persona

La historia cuenta que el 16 de junio de 1955, militares y civiles opositores al gobierno de Juan Domingo Perón ejecutaron un bombardeo jamás visto a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de matar al entonces Presidente de la Argentina. Los objetivos fueron la Plaza de Mayo, Casa Rosada, residencia del Presidente y la sede de la CGT de calle Azopardo, desde donde había sido convocada una movilización en apoyo al entonces presidente argentino.

Se trató de escuadras de aviones de la Armada Argentina que desplegaron al menos 13 toneladas de munición de 20 milímetros sobre los sitios mencionados sin lograr el objetivo final, la muerte del General Perón. Sin embargo causaron más de 300 muertos y 700 heridos. Según los testimonios las primeras víctimas fueron niños pasajeros de un trolebús que estaban conociendo la ciudad en ese día sobre el cual impactaron las pesadas municiones.

Perón no estaba en la Casa Rosada al momento de desatarse el violento e histórico suceso, se había retirado al Ministerio de Guerra que queda al frente de la Plaza de Mayo por eso el virulento atentado no logró su cometido. "A todo color el bombardeo de 1955. A 65 años del bombardeo he realizado este vídeo utilizando inteligencia artificial para darle color. Mi solidaridad con las familias de las víctimas de atroz acontecimiento" expresó Andrés Jones en su cuenta de Twitter al momento de publicar y el video se viralizó por las redes.

A todo color el bombardeo de 1955.

A 65 años dl bombardeo he realizado este vídeo utilizando inteligencia artificial para darle color. Mi solidaridad con las familias de las víctimas de atroz acontecimiento.

— Andrés Jones (@AndresJonesSJ) June 14, 2020

Por Canal 13 entrevistó al realizador audiovisual para conocer como fueron las repercusiones tras el impactante video. "Sabía que iba a generar un impacto debido a lo que pasó anteriormente con lo del terremoto, pero esto logró una magnitud mucho más grande. En cierta medida sabía que podía tener mucha repercusión, pero aun hoy día en mi cuenta de Twitter me siguen llegando las notificaciones por el video", expresó el realizador audiovisual.

"Me puse a buscar imágenes de archivo por internet, quería hacer el video a color. Así que en la cuarentena me puse a investigar cómo se debía hacer. Las imágenes las tuve que descargar desde internet, me encantaría poder acceder al archivo que tiene la Nación. Si uno pudiera acceder a ese material, se podría lograr un trabajo de mayor calidad", agregó.

Por último, manifestó que con la inteligencia artificial se pueden lograr grandes cosas. "Años atrás era difícil y complejo de manejarlo. En cambio ahora con las distintas aplicaciones que descargamos a nuestro celular, se pueden hacer grandes cosas", concluyó.