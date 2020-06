Le hicieron creer que era beneficiaria de los 10 mil y terminó estafada

Se produjo un nuevo caso de estafa relacionado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Una mujer fue engañada por unos sujetos que se hicieron pasar por trabajadores de ANSES y le hicieron sacar un préstamo de más de $100.000.

La víctima del timo, una docente llamada Janet Nogueras, que le contó al móvil de Canal 13 como ocurrió todo. “Yo estaba en el Centro Cívico haciendo un trámite, cuando me llamaron de ANSES, las voces decían trabajar para la ANSES y tenían el logo y el fondo de pantalla de ANSES, en ningún momento dude y atendí. Me dijeron que eran empleados y, tenían la tarea de hacer los depósitos de las personas que fueron beneficiadas de ese plan” relató.

Janet contó que sintió una gran alegría al recibir la noticia, ya que tiene un pequeño proyecto editorial que trata la actualidad de los docentes en la provincia y necesitaba pagar una gran deuda con la imprenta. “Entre la ansiedad y la alegría fui al cajero” manifestó la docente.

La mujer estafada contó que las personas le dijeron que ellos le indicaría que hacer, pero debía dirigirse al cajero para terminar de efectuar la operación. La maestra relató que los sujetos siempre hablaban rápido y tenían en todo tiempo apuro. “Yo les decía, que me parecía raro porque yo tengo recibo de sueldo y ellos me decían que le correspondía a todos los argentinos”.

“Me pidieron que sacara una consulta de saldo y luego me pidieron que les diera el número del cajero del que yo estaba operando. Luego me hicieron ingresar por inversiones y préstamos, y desde ahí fueron rápidas y múltiples instrucciones, yo les pregunté si estaba bien que entrara por ahí y ellos me dijeron que como yo tenía una cuenta sueldo, esa cuenta no estaba habilitada para hacer ningún tipo de ayuda social y por eso tenía que hacer todos esos movimientos” relató Janet.

Después de haber terminado de realizar toda la operación, la docente contó que le pregunto a los falsos empleados de ANSES, si su hija podía se beneficiaría, ya que ella seguía creyendo que le iban a acreditar el bono de los 10 mil.

Como los estafadores le aseguraron que su hija también podría ser beneficiaria, la docente contó que al cabo de una media hora, llamó a su yerno y fueron a otro cajero en el departamento de Rawson. “Mi yerno empezó a mirar los tickets y me dijo, Doña esto es una estafa”.

Por último, la víctima de la estafa dijo “me hicieron pedir un préstamo y transferirlo a la cuenta de un banco virtual. Fueron $ 140.000 a devolver en cuatro años”.