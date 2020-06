Mirá cuándo podrían abrir sus puertas los casinos

Las salas de juego de la provincia cerraron sus puertas incluso antes de que se decretara la cuarentena obligatoria. El Gobierno nacional estableció el aislamiento preventivo el pasado 20 de marzo. Los bingos de la provincia dejaron de funcionar el 17 de ese mismo mes. Hoy, con la situación epidemiológica favorable que mantiene San Juan, los casinos se preparan para volver.

El Grupo Iviza, empresa que posee la concesión de las salas de juego y bingos de la provincia, presentó un protocolo para poder abrir sus puertas, el cual se encuentra a la espera de ser aprobado por Salud Pública. Recordemos que hay más de seis salas operadas por esta empresa: tres bingos en Capital, uno en Chimbas, otro en Caucete y otro en Rawson.

En este protocolo se detallan algunas medidas tales como la separación de más de un metro y medio de distancia entre maquina y maquina. En caso de no poder mantener esta distancia, habrán separadores que dividan a los jugadores. Luego de cada uso por parte de un cliente, las máquinas deberán ser desinfectadas.

El local no podrá superar más del 40% de su capacidad, además de limitar la permanencia únicamente al juego. Es decir, no se podrá "pasear" dentro del lugar. A estas medidas sumarle las que ya se conocen como la toma de la temperatura, desinfección de calzado, etc. El posible horario de funcionamiento no se conoce hasta el momento.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad confirmaron a Canal 13 que existe la posibilidad de que las salas abran sus puertas en la primera semana del mes de julio. Lo cierto es que esto es una fecha tentativa, y que no hay nada concreto hasta el momento. Se espera que en los próximos días, el Comité Covid-19 confirme o desestime la posibilidad de reapertura del juego en San Juan.