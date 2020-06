Confirmaron que los contactos estrechos del 8° caso dieron negativo

Este lunes, desde el Ministerio de Salud Pública, informaron los resultados de los testeos a los contactos estrechos del octavo caso de Covid-19 en San Juan. Desde el área de Epidemiología, confirmaron que todas las pruebas dieron negativo.

El domingo, las autoridades, informaron el octavo caso positivo de coronavirus en la provincia. Se trata de un camionero de 38 años, quien tras arribar a la provincia, se realizó un chequeo voluntario en EMICAR, y el resultado de su test dio positivo.

También fueron testeados los compañeros del hombre, quienes tuvieron contacto con él en la empresa en la cual trabajan. “El protocolo para los transportistas tiene que ver con el uso de elementos de higiene y el no bajarse del camión. Sin embargo, hemos procedido a realizar hisopados a sus compañeros ya que entiendo que hizo la descarga del camión en la empresa”, señaló la jeda de Epidemiología Mónica Jofré en conferencia de prensa este lunes.

En este sentido, Jofré explicó que el camionero asistió a EMICAR para realizarse el chequeo y lo hizo con su esposa. “Él declaró no haberse bajado del auto y no haber salido de la casa. Llegaron algunos familiares a verlo porque hace mucho que no pasaba por la provincia. Por eso, son 8 personas las que en este momento están en aislamiento”, dijo la funcionaria en la conferencia de la mañana. Por la tarde, informaron que los familiares dieron negativo, mientras que se esperan los resultados de los hisopados de los compañeros de trabajo del hombre.

El del transportista, se trata de un caso importado y asintomático. Según informaron las autoridades, llevaba varios meses viajando por otras provincias argentinas y Chile.

Luego de llegar a San Juan, el camionero se aisló en su casa, junto a su familia. En la conferencia de prensa de Salud Pública, comentaron que el hombre pidió un turno en EMICAR para realizarse un testeo voluntario. Cuando llegó el momento de acercarse al lugar, lo hizo en su auto particular junto a su mujer. En el lugar, tuvo contacto con los encargados de realizar los hisopados, quienes quedaron aislados en un hotel, según detallaron las fuentes oficiales.