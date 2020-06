En la UNSJ esperan 'refuerzos presupuestarios' en el segundo semestre

Es un año atípico y sumamente complicado para la Universidad Nacional de San Juan. Es que, la cantidad de gastos que se generaron durante todo el periodo de cuarentena impactaron sobre un presupuesto basado en el 2019. Esto, porque aún la UNSJ no cuenta con uno adaptado al año corriente.

En este marco, Oscar Nasisi, rector de la institución, adelantó a Canal 13 que esperan ayuda financiera. 'Estamos todavía manejándonos con presupuestos del 2019. Hemos conversado con Nación sobre este tema y nos preocupa porque no son los mismos gastos los de este año a los del año pasado', dijo.

Y agregó: 'Si bien hay cuestiones que no se han hecho por la pandemia, creemos que van a tener que llegar algunos refuerzos presupuestarios en el segundo semestre porque si no no vamos a poder hacerle frente a los gastos'. En este sentido, Nasisi rescató el trabajo de la Secretaría Administrativa Financiera de la UNSJ.

'Se encuentra constantemente haciendo números para poder cumplir con las obligaciones. Pagamos salarios todos los 30 de mes, por ahora estamos bien y está todo perfectamente definido en cuanto al aguinaldo. Pensamos que vamos a poder cumplir con este tema y queremos hacerlo lo antes posible', concluyó.