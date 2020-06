Hisoparon a los compañeros del camionero con Covid-19

Este domingo se confirmó que un camionero de 38 años que ingresó a la provincia dio positivo de coronavirus. De los tres detectados en las últimas 24 horas, este es el único que cumplirá aislamiento en San Juan por ser residente de la provincia. En este sentido, le realizaron el hisopado a los compañeros de trabajo ya que el transportista cumple labores para una empresa local.

'El protocolo para los transportistas tiene que ver con el uso de elementos de higiene y el no bajarse del camión, sin embargo hemos procedido a realizar hisopados a sus compañeros ya que entiendo que hizo la descarga del camión en la empresa', señaló Jofré.

En este sentido, Jofré explicó que el camionero asistió a Emicar para realizarse el chequeo y lo hizo con su esposa. 'Él declaró no haberse bajado del auto y no haber salido de la casa. Llegaron algunos familiares a verlo porque hace mucho que no pasaba por la provincia. Por eso, son 8 personas las que en este momento están en aislamiento', dijo.

En cuanto a los otros dos casos que se dieron a conocer este lunes, la especialista en epidemiología explicó que esto genera algunas dudas sobre si deben seguir en tránsito, por lo que comentó que podría cambiar la metodología y hacerlos esperar 24 hs en la provincia antes de seguir camino.