Comenzó la recta final para la vuelta del fútbol 5 en San Juan

Comienza la recta final para la vuelta del fútbol 5 en San Juan. Días atrás se conformó la Cámara Sanjuanina de Fútbol, entidad de propietarios de complejo de canchas para fútbol recreativo. Desde la Cámara ya presentaron los protocolos correspondientes y creció la expectativa sobre la reactivación de la actividad.

Noticias Relacionadas Harto de la cuarentena, un joven embistió el auto contra la Embajada de China

Respecto a este tema, Francisco Rufrano, propietario de un complejo de canchas que integra la Cámara, dialogó con Canal 13 y brindó los detalles más importantes. "Aun no tenemos fechas tentativas de cuándo podremos reabrir pero hemos tenido buena recepción por parte de la Secretaria de Deportes. Entre este miércoles y jueves nos vamos a juntar a revisar la parte médica del protocolo. De ahí el protocolo debe pasar a Salud Publica y si se aprueba, después se hace al Comité Covid", expresó.

Luego Rufrano comentó los horarios en los cuales pensaron reactivar la actividad. Desde la Cámara Sanjuanina de Fútbol solicitaron que se haga en horario nocturno. "Queremos que se haga hasta las 12 de la noche, la gente cuando sale de trabajar busca jugar al futbol 5. Estamos buscando que la habilitación sea en ese horario", senaló.

Noticias Relacionadas Murió porque le sacaron el respirador para conectar el aire acondicionado

Respecto a los protocolos, manifestó que hay una diferencia entre los protocolos. "Hay 3 protocolos distintos, uno se presenta para las escuelas de futbol de niños hasta 10,12 años. Otro para mayores de esa edad y el tercer protocolo es para la actividad del alquiler de canchas nocturno", explicó

"Probablemente en la parte de escuelas de futbol se habilite para hacer entrenamientos casi individuales dentro de las canchas de futbol. Es decir, para el desarrollo de técnicas específicas del deporte", agregó.

A continuación, Rufrano manifestó que la situación que están atravesando los propietarios de las canchas es crítica. La mayoría de los dueños de estos complejos coincidieron en ese tema. "Llevamos más de 90 días sin poder facturar, son 3 meses donde tuvimos las canchas cerradas. Nosotros somos un comercio, nuestra actividad es totalmente distinta a los clubes deportivos. Desde la Secretaría entienden que quizás somos de los más perjudicados en este momento por la falta de actividad", indicó.

Cabe destacar que el pasado día lunes, Jorge Chica, secretario de Estado de Deportes de la provincia, confirmó a Canal 13 que el protocolo ya está en manos del Comité Covid-19 y que buscan que la vuelta sea "en un corto plazo porque ya llevan 90 días de inactividad. Se trata de deportes de contacto pero también son de la familia del comercio, hablamos de las canchas de pádel, gimnasio y canchas fútbol 5, son familias que viven específicamente de este deporte", definió Chica.

Además, el funcionario apuntó a que "la vuelta del deporte recreativo no está vinculado con el deporte profesional", es decir que para que se reactiven las canchas de fútbol 5 no habrá que esperar a que la AFA habilite el fútbol a nivel nacional. "No es un deporte vinculado a alguna federación, por lo que solo habrá que regirse por las medidas del gobernador", aclaró.