Camionero considera una 'tontera' el blindaje sanjuanino contra el COVID-19

El Gobierno de San Juan decidió que los transportistas que ingresen a San Juan deben acreditar no estar contagiados de COVID-19. En caso de no poder certificarlo, se les realiza el hisopado y deben esperar los resultados en el estacionamiento del Estadio San Juan del Bicentenario. Este jueves por la mañana, unos 20 conductores esperaban en sus camiones las pruebas que pueden demorar hasta 48 horas. 'Me parece una tontera pero parece que es la única forma de prevenir', sostuvo José, uno de ellos.

Noticias Relacionadas El drama de 200 quinceañeras sanjuaninas por viajar a Disney

Este chofer espera ingresar a la provincia para distribuir un pedido de puertas y ventanas en comercios sanjuaninos. "Ingresé ayer (miércoles) por el paso de San Carlos, debería haber descargado ayer pero por el protocolo debo esperar acá. La verdad que no estoy de acuerdo pero en San Juan está todo más o menos bien. Yo vengo de Buenos Aires y allá si está jodido", manifestó José.

En este sentido, el transportista expresó que para llegar a la provincia pasó por San Luis y Mendoza donde solo le hicieron controles de rutina. "Me tomaron la temperatura por ejemplo", explicó y agregó que la cuarentena para él nunca existió porque nunca paró de trabajar ya que su labor es considerada actividad esencial desde el día uno.

Noticias Relacionadas Apuñaló a una tía porque no lo dejó entrar a tomar con sus amigas

José detalló que durante estos 98 días de cuarentena siempre estuvo trabajando y el que se le realizó en San Juan es el primer hisopado que le hacen. "En las veces anteriores solo me tomaban la temperatura. Hay que ver cómo reaccionan los clientes pero ya están avisados de que esto no es por nuestra decisión sino por protocolo. El lugar (Estadio del Bicentenario) es tranquilo y nos han tratado bien", concluyó.