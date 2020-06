Desde adentro: así pasan las horas aislados los camioneros que llegan a San Juan

El pasado miércoles, más de 500 transportistas protestaron en las inmediaciones del control San Carlos, por estar en contra de pasar 48 horas aislados en hoteles, a la espera de resultados de los hisopados. A raíz de la protesta, desde el gobierno autorizaron a los camioneros a realizar la espera en el Estadio Bicentenario.

Uno de los trabajadores, que llegó a San Juan desde Buenos Aires, a la espera en del resultado de su hisopado, dialogó con Canal 13 y le contó que tienen permitido solo ir al baño, y no tener contacto con los demás camioneros. Cada uno de los trabajadores, debe estar en la cabina.

En cuanto a comida, José comentó que anoche pidió permiso para cocinarse ya que estuvo muchas horas sin comer esperando para entrar a la provincia. “Me puse a cocinar y, cuando ya tenía mi comida lista, me trajeron una vianda” relató.

El trabajador, contó que en otras provincias fue discriminado por ser camionero a raíz de la situación de los contagios de coronavirus. “Generalmente en los lugares donde podes parar, no nos venden, muchas veces me paso en otras provincias que me bajaron la persiana en la cara, y me dijeron no atendemos camioneros y, eso no me dio gusto” señaló.

Por último, José detalló que desde que se decretó la cuarentena obligatoria y pasaron a ser actividad esencial, sale con todo desde su casa, ya que los viajes que realiza son largos. “Me llevo arroz, fideos, carne, nos sabes que tipos de situaciones te podes enfrentar en el camino” dijo.

Este jueves, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer dos casos de camineros a los que el test rápidos de coronavirus realizado en los diferentes controles limítrofes de la provincia, les dio positivo. Se trata de un hombre oriundo de Mendoza que fue detectado en el control San Carlos. El hombre se encuentra aislado y monitoreado en el Hospital de Sarmiento.

En tanto, que el segundo es un transportista es de Brasil y fue detectado en el control de Bermejo, desde la cartera de Salud informaron que es asintomático y se encuentra a la espera a la espera del resultado de la PCR para definir el resultado final.