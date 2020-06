Se conoció dónde estuvo el sanjuanino infectado en La Rioja

Tras conocerse que un sanjuanino dio positivo de coronavirus en La Rioja, desde el Ministerio de Salud Pública de San Juan dieron a conocer cuándo se instaló el infectado en la provincia vecina. A la División Epidemiología local se le informó desde la cartera riojana que el hombre, de 60 años de edad, vive hace más de 60 días en La Rioja.

En este sentido, detallaron que este caso positivo no se contabilizará en la provincia de San Juan, por lo tanto no se realizaría ningún estudio epidemiológico ni se buscarán contactos estrechos en nuestra provincia, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su salida. Cabe destacar que el hombre aún no realizó el cambio de domicilio.

El hecho había generado gran revuelo ya que se presumía que el hombre podría haber viajado hace pocos días desde San Juan hacia La Rioja, con el objetivo de trabajar en una obra vial en Ruta Nacional 75, entre Las Piedrecitas y el dique Los Sauces. Las autoridades de La Rioja continúan abocadas a determinar el nexo epidemiológico del caso.