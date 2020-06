Cómo se vive la pandemia en Chile, en la piel de un médico sanjuanino

Este sábado, un médico sanjuanino radicado en Chile dialogó con Canal 13 y expresó como se vive la pandemia en Chile. Se trata de Facundo Luna, quien vive en Viña del Mar junto a su familia integrada por su señora y una hija de 3 años. El profesional trabaja en el ámbito público y privado del país trasandino, vía Skype contó los detalles de la situación sanitaria.

Al ser consultado como es la situación en Viña del Mar y en todo el país, Luna explicó: "Desde el 12 de junio fue la cuarentena total en algunas regiones, en Valparaíso hay sectores que no hicieron cuarentena total, antes solo esta propuesto un aislamiento social el cual no se estaba cumpliendo, la gente salia a correr a la playa"

"La gente esta asustada, esta preocupada, por todo lo que se ve en las noticias, solo están abiertos los locales esenciales en Viña y Valparaíso. Hay algunos restaurantes que funcionan pero solo por delivery, antes de esa fecha seguían funcionando los Mall", agregó.

En cuanto al transporte público, el profesional médico manifestó que en este momento solo se permite el ingreso con un permiso autorizado por el gobierno. "Se debe mostrar una aplicacion o correo que tiene el permiso necesario para trabajar o que quiere salir de una comuna para ir a otra comuna que no esta haciendo cuarentena. Entonces las personas que viajan no solo son los esenciales, sino que pueden ser personas que van de una comuna a otra comuna que no este haciendo cuarentena total", explicó.

Respecto al posible colapso sanitario, Luna explicó que la region de Valparaiso es la segunda región con mas casos. "Hasta el momento no ha colapsado, pero hay una gran ocupación de las camas, se esta llegando a un numero bastante alto". Asimismo indicó que se está tratando de traer médicos desde otras regiones, además buscan conseguir más respiradores.

"El 80% de los casos están en Santiago, se esta llegando a un punto un poco crítico con las camas críticas y los respiradores mecánicos. Hay varios trabajadores de la salud que se han contagiado. Se están fortaleciendo los protocolos sanitarios, se está tratando de mejorar la sanidad y la higiene personal de cada uno", amplió.

Al ser consultado si Chile tiene un nivel de testeo mas alto que Argentina o si hay algún modelo claro al que hay que seguir. El médico dijo que la situación es un poco compleja. "Creo que las cuarentenas largas no se si son lo que mas sirven, este es un virus muy nuevo, todavía se esta tratando de aprender sobre esto, tampoco creo que la cuarentena tan liviana tampoco sea la respuesta, no hay que olvidar que estas personas tienen que comer", señaló.

"Deberían existir cuarentenas dinámicas, hacer cuarentenas estrictas, después mas livianas y así. Es muy difícil predecir que va a pasar, es difícil asegurar que nadie se va a contagiar o que va a haber un rebrote. Lo que se busca es que si todos se contagian, el sistema de salud pueda responder, no que colapse, de una forma un poco mas dinámica creo que se podrian controlar los contagios y cuando bajen los contagios ir soltando un poco la cuarentena, para que no afecte tanto a la economía y la vida de las personas. Aunque el traslado interno ha producido que se afecten muchas comunas", agregó

Por último, al ser consultado cómo es la vida junto a su familia en Chile, el médico contó que se radicaron en el país trasandino desde hace 3 años y medio. "Cuesta un poco adaptarse, tenemos una cultura argentina muy arraigada, siempre nos preguntan como pudimos acomodarnos tan rápido. Hay ciertas cosas que son muy nuestras y eso es muy difícil cambiarlo, hay muchas cosas que no han cambiado, por más que estemos allá o acá, hay cosas que no van a cambiar", concluyó.