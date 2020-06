Con algunas condiciones, los camioneros podrán ir a hoteles

Tras el malestar de camioneros, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, recibió a representantes de STOTAC para consensuar cómo seguirá siendo el ingreso de transportistas a la provincia. En Banda Ancha, la funcionaria informó que se logró acordar que se seguirán haciendo los PCR y la espera de los resultados no solo será en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario sino que también podrán ir a hoteles.

Para hacer uso de esta última opción, los camioneros deberán cumplir con algunas condiciones. En primer lugar, podrán ir a hoteles los transportistas cuyas empresas a las que pertenecen hayan pagado la estadía para sus empleados. En el caso de ser así, el procedimiento iniciará como antes estaba previsto: quienes ingresen a San Juan deberán ir al Estadio a hacerse el testeo. Recién ahí podrán dirigirse al hotel.

Para su traslado, la empresa también deberá disponer una movilidad bajo un protocolo seguro (puede ser un taxi) para que el camionero sea aislado en el hotel hasta conocer el resultado de su test. En cuanto al camión, habrá un sector exclusivo en el estacionamiento del Estadio para que los vehículos sean retirados por la empresa o para que queden ahí hasta que el transportista que lo trajo de prueba de no estar infectado.

"Es importante que sepamos todos que la decisión de cuidar la salud de los transportistas empezó el 5 junio con un acuerdo con STOTAC. Allí se habilitó para transportistas de cargas cabinas de hisopados en mayor tiempo. Se ha hecho uso de esto pero son tantos que se tomó la decisión de reunirnos nuevamente con el sector para poner un límite en estos controles para tener certeza de quiénes ingresan", sostuvo Aubone.

La funcionaria manifestó que para tener la seguridad que no están infectados, se les hace la prueba de PCR y no pueden circular por la provincia hasta tener resultados negativos. "Antes se hacían los controles pero iban a su casa. Entonces si se detectaba un caso había que aislar a toda la familia. A todos los que ingresan a la provincia sin PCR, se les hace la toma de muestra en el límite y deben estar en aislamiento", expresó.

En cuanto a la demora de 24 o 48 horas, la ministra explicó que es el tiempo en el que Salud Pública puede procesar esos testeos, ya que son muchos. "El personal de salud es humano, no es mala voluntad. Hay que recordar que en primer lugar los transportistas no querían ir a hoteles, por motivos que no tenemos por qué juzgar, entonces se puso a disposición el estacionamiento del Estadio del Bicentenario", detalló.

Por otro lado, destacó que en el Estadio hay un circuito para ir a los baños, y también los camioneros pueden recibir asistencia con comida por ejemplo de quien quieran sin tener contacto. "Lo que se mejoró ayer es el bienestar de la espera, ya hay gente con hotel reservado. Hay que remarcar que la Policía también recibe órdenes y también son seres humanos que están haciendo un trabajo impecable", agregó.

Finalmente, hizo hincapié en la decisión de dividir la playa de estacionamiento. "Quienes tienen hotel reservado dejarán el camión en el Estadio (lo puede retirar la empresa) y serán llevados en movilidades seguras, dispuesta por la empresa. Puede ser un taxi o lo que ellos determinen. Hay asintomáticos que también contagian porque se está cursando la enfermedad, hay gente que nunca tuvo síntomas pero el virus estuvo", concluyó.