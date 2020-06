El barbijo para hipoacúsicos ya se produce en San Juan

La hipoacusia no es tema menor. Una gran cantidad de personas padecen este síndrome y en tiempos de pandemia esto se agudiza puesto que la comunicación no verbal toma relevancia especial. En este contexto, una bioingeniera decidió avanzar en el tema y comenzó a desarrollar un barbijo inclusivo.

'Yo trabajo en un laboratorio y me di cuenta de que la doctora tuvo que sacarse el barbijo porque el paciente, que era hipoacúsico, no lograba entenderla. Entonces hubo todo un riesgo presente, por lo que me puse a pensar en la manera para poder comunicarnos con estas personas', señaló Noel Morando, desarrolladora del elemento, a Canal 13.

La hipoacusia es una pérdida total o significativa de la audición. La sordera puede ser el resultado de daños en el oído interno o los nervios. También puede ser ocasionada por un defecto congénito, lesiones, enfermedades, ciertos medicamentos, exposición a sonidos fuertes o el desgaste propio de la edad.

En este caso el uso del barbijo afecta directamente a la comunicación con estos pacientes porque bloquea la visión sobre la boca y por ende el hipoacúsico no puede 'leer los labios'.

'Lo primero fue trabajar con acetato, es decir el mismo material de las pantallas protectoras. Pero los primeros barbijos que lanzamos no se amoldaban bien a la cara y era muy difícil de confeccionar, de 10 que hacíamos 8 salían bien y perdíamos materiales', apuntó la bioingeniera.

Por esto, en el desarrollo hubo una vuelta más. 'Se nos ocurrió el uso del hule, es muy poroso pero no tanto para que pasen las partículas de Covid', detalló Morando.

A partir de ahí nació un prototipo único, 100% sanjuanino. El barbijo inclusivo puede adquirirse a través de los canales virtuales de BioNL.