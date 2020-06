Recibió audífonos y se emocionó por el apoyo de su mujer

Este lunes, el Ministerio de Desarrollo Humano retomó la entrega de audífonos a quienes ya habían finalizado los pasos administrativos de cada expediente. En total fueron siete beneficiarios pero entre ellos se destaca la historia de uno de ellos: César Domingo Quevedo, de 67 años, quien vive en el departamento de Caucete.

Fue uno de los que más visiblemente estuvo emocionado durante el acto de entrega pero esto no lo distrajo y recordó el gran apoyo que recibió por parte de su mujer en este tiempo. 'Lo primero que voy a hacer es abrazarla a mi señora y agradecerle porque ella hizo mucho esfuerzo. Vale oro esa mujer, me ayudó muchísimo', relató.

César, quien hizo el trámite en la Subsecretaria de Asistencia Social, contó al ministro Aballay que su esposa estuvo pendiente 'hasta esta mañana cuando me vine, me ayudó y a cada rato me llamaba y me preguntaba cómo estaba, si ya había viajado o no había viajado, si ya había empezado la reunión o no había empezado la reunión'.

El beneficiario recordó que presenta un grado de hipoacusia ya que 'hace un tiempo atrás no escuchaba bien, me sentaba a ver la tele, no podía escuchar lo que decía a veces el noticiero o a veces una película y tenía que estarle pidiendo a mi señora que por favor me comunique, además tenía ese zumbido en los oídos'.

Por último, contó que 'con la ayuda de mi señora iniciamos los trámites para conseguir los audífonos, y bueno gracias a Dios ya los tengo y gracias a todos los que han puesto el esfuerzo, porque es un esfuerzo muy grande para poder conseguir estos audífonos. No podía comprarlos porque tengo una pensión no contributiva y no me alcanza”.

Los siete beneficiarios son de Caucete, Chimbas, Pocito, Santa Lucia, Valle Fértil, 25 de Mayo y Angaco, con un total de 12 equipos de audífonos, que iniciaron el trámite en la Subsecretaria de Asistencia Social. La entrega se realizó bajo el Programa Provincial de Atención y Prevención Auditiva, con una inversión de $358.745,00.