Ya son 36 las personas intoxicadas con monóxido de carbono

Como consecuencia de las bajas temperaturas que se presentaron en los últimos días y en los que vendrán, debemos tomar ciertas precauciones para cuidarnos entre todos. Por esto, Canal 13 dialogó con Roque Elizondo, jefe del departamento de Medicina, para conocer como cuidarse de forma correcta ante las intoxicaciones por monóxido de carbono, como así también conocer la cantidad de personas afectadas por este tipo de problemas que se presentan cada invierno.

"Esta tarea la llevamos año tras año desde el Ministerio, comenzamos con la tarea preventiva de intoxicación por monóxido de carbono en la primera semana de mayo. Fue en aquellos primeros días cuando comenzamos a difundir la campaña, pero este año los fríos comenzaron más temprano y fueron más intensos", comenzó su relato Elizondo.

"Hoy es 29 de junio y ya tenemos 36 personas con intoxicación de monóxido de carbono, algunas han debido ser internadas otras fueron tratadas en la guardia y fueron despachadas a su domicilio. Pero es mucha la cantidad de personas para esta época, llevamos muy pocos días de invierno, pese a que el frío comenzó antes de tiempo" explicó el jefe del departamento de Medicina.

Luego manifestó que hay personas que tienen la posibilidad de calefaccionarse con el gas de red o con gas envasado, pero se deben tener en cuenta algunas recomendaciones para ver que estos artefactos estén trabajando en óptimas calidades. "La llama tiene que ser azul, en un color 'sui generis' para ver que está funcionando en condiciones óptimas. Si la llama no es así, hay que tener cuidado, es decir, cuando la llama es amarilla o naranja, se debe revisar porque no está teniendo una buena combustión, no va a dejar de emitir calor pero esta liberando monóxido de carbono", indicó.

"Durante el día no va a tener problema pero se presenta en horarios nocturnos, cuando la gente duerme. Ya que este gas inoloro, no se percibe. Entonces este gas invade el medio donde las personas descansan, entonces pasan a competir con el oxígeno y allí se incrementan los problemas de intoxicación", agregó.

Dormir con bracero puede ser fatal

El jefe del departamento de Medicina Sanitaria explicó los peligros y las recomendaciones que deben tener en cuenta las personas que se calefaccionan con braceros. "Antiguamente las personas mayores decían una recomendación que nosotros hacemos. Los braceros se deben prender en el exterior de la casa, nunca en el interior. Los braceros llevan carbón, no leña. Entonces debemos meterlo adentro una vez que el carbón tenga una brasa de color naranja o rojiza, es decir cuando no haya combustión", explicó Elizondo.

"Podemos calefaccionarnos durante el día pero cuando la gente se va a dormir, se deben retirar los braceros porque dejarlos adentro es un peligro. La mayoría de las personas que se intoxicaron por monóxido de carbono, lo han hecho porque se durmieron cerca de sus braceros en la noche", concluyó.

Síntomas de intoxicación:

Pueden presentarse en distintas combinaciones: confusión, mareos, dolor de cabeza, zumbido de oídos, náuseas, vómitos, palpitaciones y convulsiones. Ante cualquier síntoma o emergencia, no dudes en llamar siempre al 911.