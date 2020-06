A contrarreloj, la UNSJ decidirá sobre los mandatos y puede quedar acéfala

Este viernes por la mañana el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, confirmó que el próximo 24 de junio la Asamblea Universitaria (máximo órgano de control) ratificará o rechazará la extensión de su mandato al frente de la casa de altos estudios. Esta propuesta implica que el mandato se extienda de forma indefinida hasta que la misma asamblea considere que pueden volver a realizarse los comicios.

Sucede que los mandatos políticos dentro de la UNSJ concluyen el próximo 30 de junio, por lo que el primero de julio debería contar con la asunción de nuevas autoridades. En este contexto, existe la posibilidad de que la Asamblea revoque el pedido y le de de baja. De ser así, la UNSJ quedará acéfala (sin autoridad principal) ya que para armar una nueva propuesta (con correcciones), y que la apruebe el Consejo Superior (CS) y la Asamblea, se necesitan varios días hábiles. Entre el 24 de junio, día que se celebrará la asamblea, y el 30, cuando termina el mandato, hay solo 4 días. En tal caso, solo para convocar a la asamblea se necesitan 10 días de anticipación. No darían los tiempos.

Sin embargo, de aprobarse el pedido del CS, se extenderá hasta una fecha a determinar por la misma asamblea, la cual Nasisi prefiere no denominar por 'tiempo indefinido'. En este caso, el rector aseguró que 'al menos deberían volver las clases para que el estamento de alumnos pueda participar plenamente'.

En tal caso, la asamblea se llevará a cabo de forma mixta y, si bien la sesión no tiene forma, se especula que podría llegar a ser en las distintas unidades académicas, donde se convocaría a grupos de no más de 15 personas para poder participar de la votación. 'El tema ahí es que hay que verificar que todos los asambleístas son legítimos votantes, cosa que para eso necesitamos que la cámara los tome en primera persona pero sucede que no todos hablan, por lo que no son filmados, pero tienen votos. Esta es una de las tantas cuestiones que hay que aceitar para esa modalidad', apuntó el rector.

Por otro lado, Nasisi confirmó que esta modalidad está muy cerca de concretarse ya que todas las facultades poseen conectividad óptima para llevar adelante la teleconferencia y salones que permiten al menos la cantidad de asistentes planteadas.

Cabe recordar que las fórmulas que continúan en carrera (ahora congelada) para ser elegidos por los cuatro estamentos que participan de los comicios son Mónica Coca, Jorge Cocinero, Gustavo Gómez y Emilio Fernández.

QUÉ SUCEDE SI LA UNSJ QUEDA ACÉFALA

Oscar Nasisi se refirió a esta posibilidad y calificó de 'problema complejo' a la situación si se llega a dar. 'Es muy difícil pensar en una universidad sin cabeza. En tal caso, como señala el estatuto, deberá tomar intervención el Congreso de la Nación', dijo.

Sin embargo, entiende que este contexto de pandemia y cuarentena, que generó crisis en distintos ámbitos, pueda delegar esa posibilidad por tratarse de una 'situación atípica' y soluciones 'no tan extremas'.