Por el audio del presunto profesor de ingeniería, Nasisi rompió el silencio

Esta semana comenzó a viralizarse un audio referido a un presunto profesor de la Universidad Nacional de San Juan en el cual trataba de 'manga de brutos' a alumnos por no entender y tener que explicar nuevamente las 'ondas electromagnéticas'.

En este sentido, Oscar Nasisi, autoridad máxima de la Universidad Nacional de San Juan, salió al cruce y fue contundente: 'No me gusta, lo repudio totalmente, me parece que no es la forma y se trata de alguien que se extralimita en su función como docente. No admito bajo ningún punto de vista ese comportamiento', dijo a Canal 13.

El audio esta señalado como un presunto mensaje enviado por un profesor para su alumnos. 'Vamos a explicar ondas electromagnéticas, esto lo vamos a explicar una vez más. Ya me tiene harto esto y me da por los huevos tener que explicarlo a cada rato. Pasa que ustedes son una manga brutos, hijos de pu…, me tienen los huevos llenos ya, la pu… que los re parió', dice.

El audio trascendió y llegó a manos de Tadeo Berenguer, decano de Ingeniería, quien comunicó a Canal 13 que 'no hay más pruebas, no sabemos en qué contexto se dijo ni una filmación. Las clases virtuales de la Facultad son con imagen, podría haber otra prueba, pero hasta el momento no la tenemos'.

Nasisi, en este sentido confirmó a esta pantalla que se inició una investigación en Asuntos Legales para determinar la procedencia del material. 'Quiero creer que es un hecho aislado y no existen antecedentes ni denuncias previas sobre este hecho', apuntó.

Finalmente, el rector destacó que de comprobarse este tipo de conductas puede generar severas penas para el docente. 'Después de comprobar que él lo hizo, se puede esperar desde una suspensión hasta separarlo del plantel docente', sentenció.