Describir lo indescriptible, así se siente un hisopado para detectar Covid-19

Son 18 centímetros de extensión desde un extremo hasta el algodón. El hisopo ingresa por el orificio de la nariz y comienza a avanzar. Dicen que no se siente casi nada hasta que llega al final. Y topa. Y molesta. Y mucho. Así describieron en Canal 13 los pacientes la práctica del hisopado.

Es que, este lunes retomaron la realización de hisopados en la sede de Emicar, en busca de detectar casos positivo de Covid-19, sobre todo en transportistas o conductores profesionales que deben salir de la provincia o que trasladan gente. En este sentido, Canal 13 buscó el testimonio de voluntarios para entender 'cómo se siente el hisopado'.

'Yo hace tiempo tuve un choque y me quebré el tabique. Ahora, sentí una molestia, te lo introducen por las dos fosas. Se siente incómodo, pero me da la garantía de saber si estoy sano o no', señaló Dante, taxista.

'Me hicieron doler un poquito pero me las he aguantado, se siente ese dolor cuando esta girándote el hisopo, ahí recién sentí una molestia. Ando en remis, por eso me lo hago por si me tengo que ir de la provincia', dijo Juan Bustos.

Desde la semana pasada, se realizan unos 30 test por día. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 12, donde se debe detallar en una declaración jurada algunos datos y se realiza el test.

Por su parte, Alfredo Toledo es chofer de camiones y detalló que 'es un poco doloroso, cuando topa en el lagrimal te molesta pero es una molestia nada más. Es de machos llorar (se ríe). El sábado llegué de Córdoba y de Rosario. Mañana salgo de vuelta a Buenos Aires'.

En este sentido, cabe destacar que el hisopado es parte del procedimiento necesario para corroborar la existencia de Covid-19. Luego de tomar la muestra, se deriva al Hospital Rawson donde se somete a una revisión mediante un PCR, donde arrojará finalmente si hay rastros del virus.