Trapitos versus la Capital, se enciende la mecha

Pasan los años y el histórico conflicto entre los 'trapitos' y la Municipalidad de la Capital parece no tener fin. Es más, el cambio de gestión parece avivar la llama de ese vieja disputa por la vía pública. Y más ahora que la cuarentena puso en manos de la ley la orden de despejar las calles de la actividad no 'exceptuada'.

Este sábado, en la pantalla de Canal 13, los trapitos denunciaron una 'persecución' por parte del municipio y defendieron la actividad. 'Este es un reclamo justo, se bajan los oficiales y sin cruzar palabras nos llevan detenidos como si fuéramos ladrones. Tienen la orden de que no quede ningún cuidacoches en Capital y hay gente que no puede llevar un plato de comida a sus hijos', apuntaron.

'Nosotros nos hemos sentado y los hemos escuchado. Esa actividad está prohibida, hay una normativa que regula y pone la prohibición. No obstante esta es una actividad que viene hace años, pero hay una normativa al respecto', contestó Horacio Lucero, secretario de Gobierno municipal, en Banda Ancha.

Entonces, adentro todo regulado y afuera lo que quieran, siempre y cuando no se infrinja la ley. Pero llegó la cuarentena con las 'actividades esenciales' y el cumplimiento del 'aislamiento'. En este contexto, la actividad no solo quedó al margen sino también prohibida.

'Sabemos que no está regulado pero es algo que no puede ser penado como se está penando, dicen que las ordenes son de que no quede ningún cuidadoche', acusó uno de los trapitos. Sin embargo, en sintonía, Lucero contestó: ‘Tiene que ver con el cumplimiento del protocolo. He intentado escuchar, ninguna de estas personas tenía permiso para estar en la calle, en ese ámbito de dialogo hemos planteado de manera concreta que al no estar habilitada debe ser sancionada, entonces junto a la Policía de San Juan y comunal permanentemente tenemos que evitar que cumplan ese tipo de acciones'.

El Estacionamiento Controlado (ECO) de Capital comenzó a funcionar cuando, por aquel entonces, Marcelo Lima encabezaba el municipio. En ese momento, el sistema abarcó el corazón del microcentro, cuestión que con los años se fue desplazando y abarcando cada vez más arterias. Algo que está en los planes de la gestión de Baistrocchi.

'Sabemos que es un negocio que quieren agarrar, sabemos que ellos quieren agarrar el negocio de los autos', dice uno de los trabajadores informarles. Sobre esto, Lucero contestó que 'no es una cuestión de recaudación sino de regulación del espacio público' y que se busca incluir a los trapitos en la Dirección de Empleo 'para ver si podemos darle ayuda, la mayoría no tiene cultura de trabajo formal, está también el tema del oficio, estamos diagramando porque es muy variado el tema de las edades, no es lo mismo una de 20 a 40 años a una de 40 a 60 años, son cosas que debemos evaluar'.

Finalmente, los trabajadores reclamaron por el accionar policial. 'Te hablan de una pandemia y te meten en un calabozo con 10 o 12 personas, no te dejan pasar al baño. Es una dictadura', dijeron. En tanto, Lucero destacó: 'Todas las consultas son bien recibidas, creemos que hay mala intención en esto, porque no se puede plantear una cosa así. Nosotros recibimos denuncias de los propios vecinos de la calle, pero no vamos a llevar algo agresivo, no lo hacemos de mala manera, lo hacemos concientizando', concluyó.