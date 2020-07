Conocé al segundo influencer más grande de Cuyo: es sanjuanino

Durante la tarde del pasado viernes 10 de julio, estuvo presente en los estudios de Canal 13, el creador de la cuenta de Instagram con más seguidores de toda la provincia de San Juan y la segunda más grande de Cuyo. Este joven contó qué cosas implica manejar una red social con tanta gente detrás, sin ayuda de nadie.

Se trata del influencer Nicolás Rodríguez, el creador de la cuenta de "memes" llamada "Te Van a Bolud...". Rodriguez cuenta que en un principio fue difícil manejar este perfil, ya que la página no crecía en seguidores, pero que después de un tiempo creó una "estrategia de contenido" que afortunadamente le dio muy buenos resultados.

Este joven cuenta que por ejemplo en la actualidad, es una muy buena idea postear videos de "Tik Tok" creados por grupos de amigos, ya que los seguidores pueden identificarse fácilmente, por lo que comienzan a etiquetar a sus amigos en el posteo en cuestión, generando más interacciones en la publicación.

Posteriormente, Rodríguez contó como es el día a día de una persona que maneja una cuenta con esta cantidad de fanáticos. "El día a día es ponerse a contestar mensajes. Al día me llegan entre 70 y 80 mensajes", contó. El sanjuanino cuenta que él se toma el trabajo de contestar a todos y cada uno de ellos, aclarando que hay cuentas que no les interesa hacer esta tarea.

Finalmente, Nicolás reveló que en más de una ocasión, le han querido comprar su cuenta, debido a la gran cantidad de "followers" que posee en ella. "La mayor oferta que me han hecho ha sido de $55.000", cuenta el influencer. Si bien él reconoce que este tipo de ofertas son muy tentadores, no las acepta ya que este trabajo lo realiza "por amor al contenido, por amor a los seguidores, para entretener a la gente", alegando que "es muy lindo cuando recibís un mensaje que dice 'tu contenido me alegra el día'".