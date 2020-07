Qué pasará con las vacaciones de los empleados públicos

El Centro Cívico volvió a trabajar desde este lunes 13 de junio en dos turnos (matutino y vespertino). En este marco, el secretario de Gestión Pública, Andrés Rupcic, aseguró a Canal 13, que a pesar de que muchos empleados volvieron a sus habituales puestos de trabajo por la flexibilización, si alguno de ellos quiere tomarse vacaciones de invierno lo puede hacer, ya que es un derecho que sigue vigente, más allá de la excepcional situación de la cuarentena.

En este sentido, el funcionario señaló que a pesar de que muchos estatales no hayan asistido a sus puestos de trabajo habituales, no significa que ellos no hayan estado trabajando. “Una porción importante del Centro Cívico ha tenido más trabajo de lo que generalmente tienen de manera habitual, ya que la atención en tiempos de pandemia, hizo que no diferenciaremos entre sábado o domingo”, dijo Rupcic.

Además, el Secretario de Gestión Pública, indicó que en caso de que el empleado quiera tomarse sus respectivas vacaciones, debe antes consultarlo con el jefe de la repartición. La idea, señaló Rupcic, es poder garantizar la atención y que no se den casos de dependencias o reparticiones que no estén trabajando durante un período de tiempo.

Cabe recordar también, que desde Gobierno informaron que desde el lunes 13 de julio, todos los trabajadores, inclusive los mayores de 60 años, volverán a sus puestos de trabajo. Los únicos que quedarán fuera por ahora serán los contenidos en 'grupos de riesgo'.

El funcionario aclaró que esta medida tiene que ver con un incremento de la atención, la cual a partir de la mencionada fecha también tendrá una modificación. El horario de atención será retocado y se establecerá en dos turnos, uno matutino y otro vespertino. En tal caso, el turno mañana será de 7.30 a 12.30 y el turno tarde de 14.30 a 19.30 hs.