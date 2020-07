Rompió el silencio un sanjuanino con coronavirus: 'Fue un bajón'

Este martes, el sanjuanino que representó el caso 10 de coronavirus en San Juan, habló en exclusiva con Paren las Rotativas de cómo se encuentra transitando su recuperación del virus. “Fue un bajón cuando me enteré”, dijo Agustín. El joven que se encuentra en un hotel realizando el correspondiente aislamiento.

“Mentalmente me encuentro 10 puntos, en realidad 9, ya que por el tema del coronavirus, tuve un bajón cuando me enteré el resultado del hisopado”, contó. Confirmó que sigue asintomático, aunque hace unos días tuvo una pequeña pérdida de olfato. "Pero ahora estoy al 100%”, afirmó.

Agustín señaló que para él, está siendo muy importante el apoyo de su familia que desde un primer momento lo acompañó a la distancia: “Yo trato de tranquilizarlos porque ellos sufren mucho al vivirlo de afuera”.

Sobre los comentarios positivos y negativos que distintos sanjuaninos expresaron en las redes sociales, al conocer su caso la noche del 9 de julio, el joven expresó que prefiere quedarse con la buena onda de la gente que le desea una pronta recuperación y que los comentarios que lo acusan de querer traer el virus a San Juan, le parecen absurdos. “Es un virus que a cualquiera le puede dar y, creen que nosotros queremos traer el virus a San Juan, es absurdo”, advirtió.

Acerca de cómo contrajo la enfermedad, Agustín comentó que no sabe cuándo se puede haber contagiado, ya que la situación en Buenos Aires es distinta a la de San Juan. También contó que desde el 29 de diciembre de 2019 residía en la costa de Buenos Aires y por lo tanto cuando se decretó la cuarentena quedó varado. “Tuve la oportunidad de quedarme con un pariente y así pude afrontar desde lo económico los gastos”, relató.

Además, Agustín aseguró que su idea no era regresar a la provincia, pero no le quedó otra opción al no tener trabajo e ir agotando sus recursos. Fue entonces cuando tomó la decisión de volver en uno de los colectivos que el gobierno dispone para repatriar a los sanjuaninos que necesiten volver a la provincia.

Por último, señaló que en esta semana le realizarán el primer hisopado esperando que la PCR resulte negativa. En tal caso, a los pocos días le realizarán el segundo. Si se repitiera la negatividad, por fin habrá superado la enfermedad.

El caso de Agustín, el caso 10 de San Juan

El pasado 9 de julio, el parte epidemiológico reportó un nuevo caso de coronavirus en la provincia, el décimo, para la estadística. Se trata de Agustín, un joven que se encuentra asintomático, aislado en un hora céntrico después de haber regresado repatriado por el gobierno dese Buenos Aires.