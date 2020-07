Polémica por la vuelta a clases de los preuniversitarios

Según detalló la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca, prevén que las clases en los colegios preuniversitarios vuelvan el próximo 3 de agosto. Esta afirmación generó algunas diferencias en el sector educativo, y desde el sector gremial salieron al cruce. Precisamente, Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, habló en Banda Ancha y apuntó a que 'la universidad no se puede despegar de las paritarias'.

'Hay muchas dudas que rodean esta decisión, se ha manejado entre la universidad y la provincia, pero la universidad no se puede despegar ni de la provincia ni de las cuestiones paritarias. Hay temor por volver a clases porque no estamos acostumbrados a vivir con esto, ayer anunciaban un récord en la cantidad de infectados, la gente no ve la situación controlada', señaló el gremialista.

En tanto, Barcelona señaló que entiende la necesidad pero 'el Comité Covid está funcionando, estamos trabajando con la universidad, llevarlo a paritaria, hace un tiempo no había canales abiertos, no había evaluaciones, se han logrado varios objetivos, tenemos que analizar el tema'.

El titular de Adicus advirtió que se presentarán algunos problemas a la hora de volver, para los cuales no se han evaluado soluciones. 'He tenido pocos alumnos en mis clases, en la provincia hay muchos problemas de conectividad y está atado a la posibilidad económica de los padres. Van a haber chicos que van a tener que empezar de cero porque la brecha digital es enorme', apuntó.

El sindicalista destacó que incluso es un problema el tema de la 'educación en casa' ya que depende del nivel de instrucción de los padres. 'Hay papás que no terminaron la secundaria y por más que le pongan todas las ganas se hace difícil educar a los chicos', dijo.

Por otro lado, un problema latente que tendrá que afrontar el sistema bimodal (presencial-virtual) es el de las horas docentes. 'Debemos tener en cuenta que los docentes tienen una declaración jurada por tantas horas cátedras, se puede recuperar pero si hay que dividir los cursos ya no es tan sencillo, a menos que venga presupuesto de nación para pagar más horas cátedras', afirmó y aseveró que la forma de llevar adelante la clase presencial es a modo de 'clase consulta'.

Finalmente, aclaró que 'hay docentes que tienen varios cursos y esto se complica aún más en la docencia de secundaria donde te encontrás con docentes que asisten a varias escuelas. Se puede colaborar para recuperar el tiempo pero en Educación y la Universidad se abusa mucho del voluntarismo docente', concluyó.