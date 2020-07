Presentaron un protocolo para que los mineros 'zafen' del aislamiento

Un gran dilema se generó dentro del sector minero tras el caso de sanjuaninos que trabajan en una mina de Santa Cruz, los cuales señalaron que al volver a la provincia para cumplir con su 'descanso' terminaron aislados como repatriados. Por esto, desde el sector sindical presentaron un protocolo que contempla la posibilidad de que eviten pasar este periodo en hoteles de aislamiento.

'Hay trabajadores que tienen turnos 28 por 28 y otros que están 28 por 14, el tema es que llegan para estar en aislamiento y no pueden ver ni a su familia. Nosotros entendemos perfectamente la situación sanitaria pero también entendemos la de los trabajadores', señaló Marcelo Mena, secretario general de ASIJEMIN, a Banda Ancha.

Por esto, el protocolo que presentó el sector al Comité Covid-19 se basa en la posibilidad de disminuir el periodo de aislamiento pero intensificar los controles. 'Queremos generar que se esté en cuarentena con declaración jurada en cada domicilio, con controles cotidianos, con hisopados, que estén dos días en el hotel hasta que le den resultado. Ahí, con la autorización y bajo todo aspecto se quede en su casa', dijo el gremialista, quién además agregó que se busca que esta medida 'tenga impacto penal' si no se cumple.

Por otro lado, Mena aseguró que hay protocolos que se deben aplicar también en el traslado. 'Sería bueno que se trasladaran en vuelos charter (no comerciales) o en colectivos que no tengan ninguna parada salvo que sea cambio de chofer o algo similar. Es importante protegerlos para que al llegar no deban realizar aislamiento', dijo.

Si bien el protocolo fue presentado hace algunos días, Mena afirmó que todavía no tienen una respuesta preliminar al tiempo que aseguró que nos los únicos que plantearon la medida. 'Sé que se han sumado desde el Colegio de Geólogos y el Colegio de Ingeniero en Minas, que como colegios tienen problemas similares', aseguró.