El recuerdo del sanjuanino que murió en el atentado de la AMIA

Este viernes, se cumplieron 26 años del atentado a la AMIA y, en casa de gobierno se realizó un acto en memoria de las víctimas de la tragedia. En el mismo, estuvieron presentes los familiares del único sanjuanino que perdió la vida aquel 17 de julio de 1994, Jorge Antunez.

Noticias Relacionadas El noble gesto de un pueblo con tres mujeres desamparadas

“Un día muy triste a 26 años de este triste atentado que nos afectó a todos los argentinos especialmente a toda la colectividad judía”, comenzó diciendo el hombre y luego contó que “Jorgito” tenía 18 años y hacía un año y medio que se había ido a la provincia buscando nuevos rumbos, cuando fue a buscar un futuro mejor “y se encontró con que esa fatídica bomba le truncó la vida”, señaló.

Además, el familiar de Jorge pidió que no se olvide el trágico episodio de la historia Argentina. “Tengamos siempre memoria para que nuestros muertos no mueran dos veces, que nos acordemos siempre todos los años, no solamente para la fecha, sino todos los días de la vida”, aseguró.

Noticias Relacionadas Detectaron otro transportista con Covid-19 en San Juan

También, afirmó que la familia no dejará de pedir justicia hasta que no se haga realidad. Sobre la causa contó que lamentablemente no tienen respuestas, “estamos a foja cero”, dijo. Por último, aseguró que con la ayuda de la colectividad, de la sociedad israelita San Juan, están atentos a la noticia que puedan suceder.

Noticias Relacionadas El coronavirus marcó su peor récord en Argentina

Por su parte, el presidente de la Sociedad israelita de San Juan, Leonardo Siere, aseguró que el dolor de las víctimas los motoriza a redoblar esfuerzos por más que pasen los años, realmente es un compromiso de todos. “Creemos que es un icono de lo que no debe ocurrir, no puede haber ningún atentado terrorista en ninguna parte del mundo que pase tanto tiempo y no haya culpables condenados”, afirmó.

El gobernador, Uñac expresó que el atentado “nos marcó a todos los argentinos”. Acerca del caso, el mandatario manifestó que la investigación tiene que tener una conclusión final con condenados, con una sentencia final que deje tranquilos a la comunidad argentina toda.