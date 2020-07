Uñac, la circulación viral en Mendoza, y el drama en la frontera

Este viernes, el gobernador Sergio Uñac, se refirió a la situación de la provincia de Mendoza con respecto al coronavirus. En la jornada del jueves, las autoridades sanitarias de la provincia vecina de San Juan, confirmaron que hay circulación viral de Covid-19, ante una escalada de casos positivos, que acumula más de 380 infectados y 13 muertos.

Noticias Relacionadas Todo lo que tenés que saber para cobrar el IFE en Banco San Juan

En este sentido, el mandatarios sanjuanino, dijo en rueda de prensa que “acompañamos a Mendoza, con quien que tenemos tratos sociales, económicos y políticos”, y destacó la correcta relación institucional con el gobierno vecino, pese a pertenecer a distintos espacios partidarios.

“Esperamos que puedan contener esta situación. Es un caso difícil porque cuando hay circulación viral no sabemos dónde está el virus. Cuesta mucho lograr el confinamiento de las personas que están infectadas, sean asintomáticos o no, y se esperan contagios con quienes tiene contactos”, analizó el Uñac. Y agregó: “esperamos que puedan trabajar y salir de la situación. Invito a los sanjuaninos a incrementar las medias de cuidado personal y social, como lo han venido haciendo hasta ahora. Eso nos ha permitido ser una provincia que tiene mejor estatus sanitario”.

Noticias Relacionadas Quieren reforzar el testeo en camioneros

El jefe provincial, admitió que en las autoridades provinciales, hay preocupación por esta situación que atraviesa Mendoza, una provincia con la que históricamente San Juan tiene mucho contacto. Sin embargo, Uñac, dijo que “tenemos un estricto control de ingreso a la provincia de San Juan tenemos, pero esto nos hace que podamos redoblar esfuerzos, fundamentalmente en el Control de San Carlos, que es donde se hace el hisopado a quienes pretenden ingresar, ya sean transportistas o no. Vamos a extremar los recaudos para que eso siga siendo una realidad”.

A propósito de los ingresos, Uñac, dijo que “dependen solo de la provincia de San Juan” y sostuvo que esperan no llegar a cerrar la frontera ante la circulación viral que tiene Mendoza. “Sería poco aplicable el cierre de fronteras porque eso significa que nadie más puede abastecerse, tener medicamentos, insumos, comida, etc”, aseguró.

Por otro lado, el mandatario, comentó que diariamente tienen contacto con todos los gobernadores del país en el marco de la pandemia. “La última comunicación fue con el gobernador de Catamarca. Ellos nos pidieron conocer el trabajo con los transportistas en los ingresos a la provincia. Catamarca tuvo cero contagios hasta hace unas semanas y luego tuvo una escalada de casos de Covid, pero lo han podido contener”, señaló.

Por su parte en la conferencia del Ministerio de Salud de este viernes, la secretaria de Planificación, Alina Almazán, señaló que la situación de las provincias con situación viral “es preocupante”, como lo es Mendoza.

En este sentido, la funcionaria, dijo que “nosotros permanentemente estamos viendo como mejoramos el testeo. El comité de expertos que trabaja para el ministro de Salud Pública, ha hecho una nueva recomendación con respecto al testeo para hacerlo mas asiduamente en los transportistas. Es un tema que vamos a hablar con los sindicatos de transportes y con los dueños de transportistas para ver si podemos exacerbar un poco más la búsqueda de casos activos de contagio que puedan estar ingresando a nuestra provincia”.

No obstante, la secretaria de Planificación, no descartó que por la circulación viral en otras provincias, aumenten los casos en San Juan. “Es posible que esta cantidad de casos estrechos o importados aumente. Estamos testeando permanentemente a las personas que están ingresando, por eso es posible que aumenten, pero no significa que va a haber circulación viral”, dijo.

“Estamos viendo que cada vez se nos van a presentar más casos positivos en las personas que están en aislamiento en hoteles por 14 días, porque provienen de provincias que tiene circulación viral”, señaló.

De todos modos, las autoridades de Salud Pública, trabajan en un plan provincial en caso de que haya circulación viral. “Se ha trabajado exhaustivamente y se le va a presentar al gobernador la planificación de ser necesario del retroceso de las fases en caso de circulación viral activa”, comentó.

La ministro de Salud, Alejandra Venerando, había adelantado acerca de este plan a Canal 13 el martes. Según la titular de la cartera sanitaria, este plan se denomina "desescalada". El mismo, ya fue aplicado en otos países del mundo.

Sin embargo, Almazán, dijo que “hasta ahora no tenemos circulación comunitaria y lo sabemos porque los casos que tenemos son importados o de contactos estrechos”.

Por otro lado, destacó que desde Salud Pública se llevan a cabo testeos: “Estamos buscando los casos de contagios en forma permanente en la población y los que están mayormente expuestos como por ejemplo los transportistas. Se realizan testeos diariamente en los pasos fronterizos habilitados que son el de San Carlos, Encón y Bermejo”. Y agregó que “en este momento ya llevamos realizados más de 11.700 testeos en transportistas. Hablamos de testeos e hisopados y también de test rapados, es decir, en total”.

En cuanto a los testeos en la provincia, la secretaria de Planificación, informó que la provincia de San Juan ha realizado un promedio de 1280 PCR por cada 100.000 habitantes. Y lo comparó con el promedio nacional, que es de 1100 PCR cada 100.000 habitantes.

“Esto nos garantiza que en San Juan estamos buscando activamente a los posibles contagiados y es una de las medidas más fuertes de prevención que ha tomado el gobierno de San Juan”, finalizó.