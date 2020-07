El dolor de una mamá a la que le quitaron sus hijos y no sabe dónde están

Melina Vargas es una joven mamá que atraviesa una angustiante situación. Hace casi dos semanas que le quitaron a sus hijos y reclama para saber dónde están.

En dialogo con Canal 13, la mamá comentó que “ya hace una semana que no puedo ver a mis hijos por una cuestión del juzgado que no me dejan verlos. Mi hija cumple un añito y hasta acá no sabemos qué juzgado los tiene porque me los quitaron y no sé qué juez fue. Estoy esperando que decidan y quien va a ser el juez que agarre al caso para que me dé un régimen de visitas. No sabemos nada de ellos estoy desesperada, los quiero ver”.

Los tres hijos de la mujer, Jeremías (5), Mateo (4) y Aylin (1año), quedaron al cuidado del Estado, luego de una presunta denuncia. Sin embargo, Melina, sostuvo que no sabe por qué la denunciaron.

Jeremías, Mateo y Aylin

“Como mamá, solo les pido que me devuelvan a mis hijos. Es muy doloroso no tenerlos. Yo no cometí un error, nunca los abandoné. Nunca hice un papel diciendo que los dejo, siempre estuvieron con familiares y amigos míos de la calle, porque mi familia no estuvo”, contó.

La desesperada madre, relató que hace unos días atrás Personal del 102, se comunicó con su abuelo para pedirle la dirección de su casa. “Mi abuelo les dijo mi domicilio, fueron con mentiras. Ellos decían que me querían ayudar. De ahí mi abuelo les dice y se comunican con Laura Domínguez que es una de las tías de mis hijos y me dice que van a la casa de ella”, relató.

“Ellos me dicen que me iban a ayudar y me empezaron a citar a la Dirección de la Niñez. Nos presentamos al pie de la letra, y después de una semana me los quitaron”, comentó la mujer.

La mujer, contó que actualmente no tiene trabajo ni vivienda. Por ese motivo, había dejado a sus hijos al cuidado de algunos amigos y familiares de confianza hasta que mejorara su situación. Melina, aseguró que sus hijos se encontraban en buen estado de salud y no estaban desnutridos ni tenían ningún problema.

Sin embargo, la Justicia de Familia, intervino en el caso y decidió que los menores queden al cuidado del Estado. Ahora, la mamá teme que den a sus hijos en adopción.