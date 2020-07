En julio, se agudizaron los casos de violencia contra los niños

La cuarentena ha provocado algunas inestabilidades dentro de los grupos familiares. Si bien hubo un amesetamiento en el número de llamadas por casos de violencia puertas adentro, en los últimos 20 días de aislamiento la problemática se agudizó marcadamente, según confirmó Carlos Olivera, director de Niñez, Adolescencia y Familia, a Canal 13.

Noticias Relacionadas Identificaron a los conductores del 'palazo' en la Circunvalación

'En los primeros 100 días hemos tenido la cantidad de llamados habituales pero en los últimos 20 ha subido mucho, vecinos que llaman y reportan violencia contra los niños', dijo el funcionario provincial.

En este sentido, Olivera destacó que con frecuencia los que están en el ojo de la tormenta son los más chiquitos. 'Mucho tiene que ver el tema del encierro, con la frecuencia y fluidez con la que salías antes. Son situaciones complejas con algún referente familiar, donde en cuarentena se potencia. A veces existen lesiones y problemas', acentuó.

Noticias Relacionadas Versiones cruzadas por 14 menores detenidos en reconocido patio de comidas

Sin embargo, el funcionario destacó que no hay un segmento definido en el cual se genere esta problemática. 'No es privativo por tema de calle o segmentado de sexo, pero si hay mayor predominancia de niños. Incluso, no tiene que ver el nivel socioeconómico pero si hay clases donde se visibiliza menos', dijo.

Noticias Relacionadas Cinthia Fernández incendió Instagram con una foto en lencería

Sobre esta aseveración, Olivera acentuó que la violencia 'es más visible en casas de menos recursos'.