Allende: ‘Todos tienen tarifa diferencial de gas menos San Juan’

El diputado nacional del Frente de Todos, Walberto Allende, estuvo en Paren las Rotativas y manifestó que en estos años, los salarios no acompañaron a las tarifas de gas y electricidad. En este sentido, el legislador afirmó que el problema en Argentina, no solo afecta a los ciudadanos particulares, sino a empresas, PYMES, el comercio. “Sin energía no se puede proyectar absolutamente nada”, dijo.

El diputado indicó que los sanjuaninos están pagando la misma tarifa de gas que Buenos Aires, siendo que el invierno en la provincia es más duro. En este sentido, Allende expresó que “todos tienen tarifa diferencial de gas menos San Juan”.

“Es un problema que consta de varios años en Argentina y que afecta a millones de argentinos, tanto a los usuarios del gas y electricidad”, expresó Allende. Luego, señaló que en los últimos años, al dolarizarse las tarifas, sufrieron un incremento sumamente importante. Además, indicó que la quita de los subsidios no fue acompañanda por el crecimiento de los salarios, afectando a los usuarios domiciliarios, empresas, PYMES.

Allende destacó el buen tino el gobierno de la Provincia, con Defensa al Consumidor y los municipios, al llegar con la garrafa social a sectores vulnerables. En este sentido, el diputado señaló que la situación de los departamentos alejados se complica. “No es lo mismo el invierno en Barreal, que el invierno en Concepción”, aseguró.

Por otro lado, el legislador recordó que las empresas prestadoras de energía, de gas y de electricidad “son las que más han ganado en los últimos 4 años en la Argentina”. Puso el ejemplo de que en 2019, con tarifas congeladas, Ecogas, en Cuyo ganó 1.300 millones de pesos.

“A Energía San Juan le costó llegar al último balance porque al no cotizar en bolsa no es tan público. Las empresas prestadoras de San Luis y Salta tienen ganancias, porque Energía San Juan, que sus tarifas no son las más económicas del país, tiene déficit”, cuestionó Allende. Ante estas diferencias de ganancias reflejadas en los balances realizados por las empresas, el legislador señalo que, “puede haber un balance para la gilada y otro balance real”.