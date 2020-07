Así son los controles en los ingresos ilegales a San Juan

Para asegurar que el ingreso a la provincia sea por los controles seguros, instalaron controles policiales permanentes las 24 horas en los pasos paralelos a San Carlos. 'Nos anoticiamos de que había algún paso alternativo ilegal así que se advirtió esto y se dispuso un control permanente para evitar esta intencionalidad de fraguar la seguridad de San Juan', afirmó el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, a Canal 13.

En este sentido, el funcionario aseguró que hay dos pasos alternativos en San Carlos, paralelos y con cierta transitabilidad. 'Se colocaron obstáculos de tierra y se hicieron socavones pero se los esquiva y se hacen nuevas huellas, por eso se dispuso un trabajo en conjunto entre la Policía de San Juan y la de Mendoza con grupos especiales, debido a la situación adversa que hay en el lugar', se explayó.

En estas zonas trabaja el grupo GERAS, Infantería y canes preparados para esto, junto con los grupos especiales de la Policía de Mendoza. Los pasos fueron identificados uno al Este y otro al Oeste de San Carlos. 'Hoy íbamos a ir a hacer una verificación pero en este momento hay mucho barro en la zona así que lo hemos el sábado', destacó el secretario de Seguridad.

Por último, Munisaga explicó que por estos pasos ilegales no pueden pasar grandes cargas, debidos a las condiciones. 'Más de 12 personas fueron identificadas en el lugar desde que empezó la cuarentena y han sido sometidos a la Justicia pero no podemos relajarnos. Ya se está trabajando en un nuevo protocolo para transportistas para asegurarnos de que no haya contagios en la provincia', concluyó.