En Rawson también, los colectivos pasan y no paran

'El colectivo de la línea 32 de la empresa Vallecito no para'. Este viernes, el móvil de Canal 13 fue testigo de una denuncia que hacen nuestros televidentes cotidianamente. Una de las zonas en las que, según manifestaron a este medio, los micros no paran por ir llenos es el la intersección de calle Pedro de Valdivia, entre Conector Sur y Avenida España. Allí, como todos los días, estaba Romina, una mujer que trabaja como niñera en una casa de Santa Lucía.

Pese a que ella sale con tiempo de su vivienda, llegar a su trabajo es todo una odisea. Es que ella sale una hora antes para intentar asegurarse estar a tiempo para poder prestar su servicio, cuidando dos niños, pero pocas veces lo logra. 'Es el segundo que espero y no me lleva, entro a las 9 y voy a llegar tarde porque nunca se para, aunque vaya con tres pasajeros', expresó indignada ante Canal 13.

La mujer calificó como 'una vergüenza' al servicio que presta el Vallecito con la línea 32. 'Parece que hay que salir a las 6 de la mañana, por suerte es accesible la señora (empleadora) pero ya se va a cansar, me tiene que estar esperando para poder irse', agregó. Según el testimonio de Romina, este inconveniente se agravó desde el comienzo de la cuarentena.

'Por ahí me tengo que ir a tomar dos colectivos porque este que me deja cerca del trabajo no para, pese a que pasa cada 20 minutos', recalcó. A este padecimiento, se le suman las bajas temperaturas de la época que agravan aún más el malestar que genera la espera. Este viernes, Romina salió a las 8 de su casa y tras ver pasar varias unidades, recién a las 8:50 frenó uno para poder ir a trabajar.