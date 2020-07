Cómo es volver a trabajar en la calle después de la cuarentena estricta

La pandemia del coronavirus obligó a frenar la actividad de muchas personas trabajadoras en San Juan y en todo el país. Gracias al estatus sanitario y la flexibilización de actividades que hay en la provincia, muchos pudieron retomar sus actividades, incluidos aquellos que se ganan la vida en la calle.

Hoy vamos a conocer la historia de de Pablo Castilla, malabarista sanjuanino, que se gana la vida en varias esquinas del centro. "Acá estamos, volviendo a trabajar después de 4 meses. Con muchas expectativas de que el país salga adelante y que todos estemos un poco mejor", comenzó su relato.

El malabarista comentó en diálogo con el móvil de Canal 13, que trata de ponerle alegría a la familia durante los semáforos en varias esquinas del centro sanjuanino. "Normalmente se estar en Rioja y Córdoba, España y Libertador o Rawson y Libertador, ahí suelo trabajar", explicó.

"Por suerte la gente aprecia el arte callejero y nos brinda una ayuda. La gente nos recibe con buena actitud, somos muchos artistas que tratamos de ganarnos la vida de esta forma Nos gusta trabajar de esto, yo alquilo un hostel que pago por día", agregó.

Luego Castilla comentó que algún día le gustaría alquilar algo estable, ya que no cumple con las condiciones necesarias para alquilar algo fijo. Al ser consultado por cuanto dinero puede levantar en un día, el malabarista mencionó que no podía afirmar cuanto gana por día, porque es muy relativo. "¿Sueños? Tengo muchos pero me gustaría perfeccionarme en lo mío y tener un techo propio", concluyó.