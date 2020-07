Radiografía de un camionero con coronavirus

El miércoles 22 de julio el Ministerio de Salud Pública de la provincia confirmó el caso número 19 de Coronavirus, destacando que se trata de un transportista que realizó viajes afuera de la provincia. Debido a esto fue sometido a controles como todos los trabajadores del volante y el último de ellos es el que detectó el virus en su organismo.

La situación produjo alarma ya que también se oficializó que 17 personas que tuvieron contacto estrecho con él quedaron en aislamiento ante la duda de que puedan resultar contagiados. Este viernes el primer test a esas personas les dio negativo según se informó oficialmente.

El caso 19, como se lo identifica, ya que no se puede dar su identidad por cuestiones legales, contó en primera persona desde el hotel donde está aislado cómo son los controles que se realiza un camionero, cómo es su vida diaria tuteándose con el virus en provincias donde hay circulación comunitaria y cuáles son sus miedos, principalmente luego de que se le informara que está contagiado por el Covid-19, uno de los peores enemigos de su oficio.

Serenamente destacó: “yo estoy bien porque soy asintomático”. Al ser consultado sobre los controles que se realizó para poder trabajar, para salir y entrar de San Juan sin problemas, destacó que se realizó test rápidos e hisopados: “yo lo hacía así para que no se me vencieran los resultados: un lunes el hisopado, otro lunes el test rápido, otro el hisopado y así..antes de que se venciera, te dan los resultados y podes viajar”.

Respecto a los recorridos, destacó que estaba haciendo San Juan-Mendoza y Mendoza la Rioja transportando cloro. También Mendoza- San Juan trasladando gas.

En cuanto al roce que tiene con los destinos o con gente de esas provincias vecinas, el camionero infectado dijo que cuando va a cargar gas “no me bajo en la planta porque está la gente que es la que carga y descarga las garrafas, no me bajo a nada y donde cargo la lavandina si me bajo pero es un descampado donde está la fábrica y abro el camión, me lo cargan a los palet de lavandina con auto elevadores pero no tengo contacto con nadie, mantenemos la distancia correspondiente”.

Recordó que en Mendoza visitó Guaymallén (el mercado de esa ciudad), Luján de Cuyo y Beltrán, en tanto en la Rioja visitó Chilecito. Lugares donde no se realizan controles como los de San Juan.

“En la entrada de La Rioja te toman la temperatura, oxigenación de la sangre y eso nada más porque llevamos los resultados desde San Juan”, afirmó.

A PESAR DE LOS CUIDADOS EL VIRUS LLEGÓ A SU CUERPO

El transportista dijo “yo nunca creí que me iba a tocar porque llevo siempre el régimen estricto de pulverizado de cloro, alcohol en gel, desinfecto los estribos del camión, el piso, la suela de las zapatillas, las manijas de las puertas, el volante, era mi régimen para poder manejar”.

“Nos bajamos al baño o lavarse las manos, en la mayoría de las partes nos cierran las estaciones de servicio”, destacó cuando fue consultado sobre cómo hacer sus necesidades fisiológicas.

A pesar de todos los cuidados el virus lo afectó, y al ser indagado sobre si tiene sospechas de dónde pudo haberlo contraído destacó que: “yo donde sacaba deducciones que podría haber sido es en Mendoza, en el mercado, han salido 20 casos ahí en estos días por eso decía yo que podría haber sido por ahí”, manifestó. “Esto cualquiera se puede contagiar en cualquier lado, no sabés donde te lo vas a encontrar”, sentenció.

CRONOLOGÍA DEL INGRESO A SAN JUAN HASTA ENTERARSE QUE ESTABA INFECTADO

Destacó que “yo llegué el sábado y después me fui a casa y el lunes tenía turno para hacerme el hisopado en el Estadio del Bicentenario y el martes me informó la Dra. Mónica Jofré que había resultado positivo”.

“Me cayó re mal porque uno piensa en la familia y el entorno que uno tiene, uno está lejos de la casa pero lo primero que piensa es la familia que si se irán a infectar y cómo irán a estar y eso”, dijo con vos entre cortada.

Hoy sus hijos, su nuera y una nieta están aislados con el primer test negativo y, según contó, el Gobierno se hizo cargo de los costos del hospedaje y comida. Según sus declaraciones hizo todo bien, sin embargo, hoy pasa sus días aislado esperando que el Coronavirus se aleje de su cuerpo.

