Fin del calvario para el hombre que esperó más de un mes para ser operado

Finalmente, y después de estar internado más de un mes, Francisco fue operado de su quebradura de fémur. El hombre, que se encontraba desde el pasado 16 de junio en la Clínica Santa Clara, a la espera de ser intervenido quirúrgicamente ya se encuentra en su casa, después de haber sido dado de alta.

El pasado 16 de julio, al cumplirse un mes de que su padre fuera internado, totalmente desesperado, Alfredo Guzmán dialogó con Canal 13 y contó que pese a que cumplieron con todos los trámites y requisitos, se había roto el intensificador de imágenes, la máquina que le permite al cirujano ver por dónde va el clavo. 'Es fundamental porque si no se puede desangrar en la operación', explicó en aquella oportunidad.

Hoy el semblante del hijo de Francisco es diferente, relajado, alegre, pero a la vez con un poco de bronca por la situación que su familia y, fundamentalmente su padre, debieron pasar. “Siento que hemos ganado una batalla”, afirmó a los micrófonos de este medio.

A pesar de manifestar que no daban más con su padre internado, Guzmán hijo, afirmó que no iba a parar hasta verlo salir del quirófano y, que no se lo quería llevar en un cajón. También contó que Francisco ya se encuentra realizando sus primeras sesiones de kinesiología y, que están a la espera de que los médicos de PAMI, vayan hasta su casa. “Mi hermana se está encargando de esos trámites”, comentó.

Pero también, Alfredo siente mucha bronca por lo que tuvo que pasar su padre en la clínica, “porque hay que llegar a esta instancia, si el aportó toda una vida y así le pagan. No lo entiendo”, expresó.

El caso de Francisco Guzmán

Francisco Guzmán ingresó el pasado 16 de junio a la Clínica Santa Clara con una quebradura de fémur y, pasó más de 30 días internado esperando que lo operen. Su hijo Alfredo dialogó con Canal 13 y dio detalles de esta eterna demora porque, pese a que cumplieron con todos los trámites y requisitos, se rompió el intensificador de imágenes, la máquina que le permite al cirujano ver por dónde va el clavo. 'Es fundamental porque si no se puede desangrar en la operación', explicó.

Según manifestó Alfredo, se autorizó la operación, consiguieron los dadores de sangre y recién ahí les dijeron que la máquina que pone los clavos se rompió. 'Nos iban mintiendo con diferentes cosas, le hicieron transfusión de sangre y nos pidieron dos dadores más, los conseguimos pese a que pensábamos que nos estaban jodiendo y después nos dijeron que el clavo era corto, así que tuve que conseguir otro y nos dijeron que se volvió a romper la máquina' sostuvo.

Por otro lado, Alfredo detalló que su papá es diabético y en la Clínica Santa Clara contrajo una infección urinaria. 'No es un perro, es una persona, lleva 30 días. Me pregunto si no pueden hacer algo porque según tengo entendido el PAMI les paga para que hagan esto. No sé si están esperando que se agarre una neumonía. Yo pensé que no era tan así el Santa Clara pero me lo están haciendo vivir. Mi papá ahora está bien pero no me lo quiero llevar en un cajón', agregó.

Finalmente, el hijo de Guzmán solicitó que la clínica alquile otra máquina o que su padre sea trasladado a otro lugar donde pueda ser operado. 'Quiero que sean un poco más humanos, no estamos en condiciones de ir y venir gastando dinero porque se nos está acabando y no tenemos más recursos que el que obtenemos trabajando día a día. No puede ser que en 30 días no puedan poner un clavo, espero que esto cambie no solo para mi viejo sino para todos los abuelos', concluyó