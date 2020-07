Preocupante: 'El 50% de las personas no sabe que tiene Hepatitis'

Las hepatitis virales son un problema de salud a nivel mundial. Afortunadamente, en los últimos años se han producido grandes avances relacionados con el diagnóstico y tratamiento de las mismas. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer.

Noticias Relacionadas Grabaron el inesperado final de un ladrón en un consorcio de Capital

Cada 28 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis que tiene como objetivo de promover una detección temprana de la enfermedad que no presenta síntomas visibles. En nuestro país, habría más de 300 mil personas con hepatitis C, pero la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH), sostiene que el 50% lo desconoce.

Respecto a la enfermedad, este martes, el Gobierno Provincial realizó una conferencia donde se buscó dar a conocer más detalles de la Hepatitis y las formas de concientización. "Desde el año 2012 en el Ministerio de Salud de la Nación se crea el programa nacional de control de hepatitis virales. San Juan adhiere en el año 2013, los objetivos principales es la prevención, detección y tratamiento de la enfermedad", expresó Victoria Sain, directora provincial HIV.

"Se avanzó mucho en el tratamiento de las hepatitis virales, especialmente en la C. Dando respuestas y cura en muchos de los casos. En San Juan, en todos los centros de salud con laboratorios de los 19 departamentos, son 27 centros con laboratorios, la persona puede acercarse a realizarse el análisis de hepatitis virales", agregó.

Asimismo expresó que hay muchos equipos especializados en la provincia. Los principales están abocados con un trabajo interdisciplinario, como lo son el Hospital Rawson y el Marcial Quiroga que trabajan en conjunto con los servicios de gastro y de infecto. "Además en otros departamentos como Pocito, Angaco, Caucete, Sarmiento, Rawson y Albardón donde hay equipos que pueden hacer el tratamiento de estas patologías. Respecto a la prevención, se está trabajando sobre la micro eliminación de la Hepatitis, esto significa desglosar a la población en sub grupos para detectar", mencionó.

Luego la doctora María del Valle Aubone manifestó que existen muchos mitos urbanos sobre la Hepatitis. "La gente cree que las enfermedades hepáticas o del hígado causan muchos síntomas pero 8 de cada 10 pacientes no suelen tener síntomas habitualmente", relató.

Por eso enfatizó que el mensaje más importante es que todas las personas al menos una vez deben realizarse un análisis de Hepatitis B o C. "Si el medico no lo solicita, en un cheque anual que se haga un paciente, sería bueno que lo soliciten, ya que está al alcancen de todos. Aquí en San Juan podemos realizar sin ningún tipo de problemas. El objetivo es evitar progresión de las hepatitis B y C a cirrosis y cáncer de hígado", señaló.

Además, Aubone dijo que las hepatitis A y B tienen formas de prevención a través de las vacunas. Mientras que por otro lado, la Hepatitis C lamentablemente no tiene vacuna pero tiene un tratamiento antiviral con una alta eficacia en el país.

Por último, el doctor Sergio Montañez, del Hospital Marcial Quiroga mencionó que "es fundamental al menos una vez hacerse el análisis de hepatitis", ya que sirve para prevenir futuras enfermedades más graves. "La idea es evitar las complicaciones porque pueden derivar en cuadros muy delicados para los pacientes que los lleve a vivir una pésima calidad de vida", concluyó.