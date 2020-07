Vandalismo en un ex centro clandestino de detención de Marquesado

Un cartel con la memoria de la última dictadura militar fue vandalizado en un ex centro de detención clandestino de Marquesado. Se trata de la Marquesita, uno de los 13 centros que existieron en San Juan. Taparon el 100% de la leyenda. 'No es casual, es un trabajo planificado', señaló Jorge Rodríguez, ex subsecretario de Derechos Humanos, en Canal 13.

'Denunciamos el hecho para que los funcionarios de Derechos Humanos se enteren de lo que está ocurriendo en San Juan. Tenemos 13 centros clandestinos de detención señalizados, dos son señalizados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación', apuntó.

La señalización de la Marquesita fue colocada en Julio del 2013. El cartel ponía en contexto lo que sucedía puertas adentro del ex centro clandestino de detención. 'Era un lugar de peritaje, se lo habían dado a la Municipalidad de Rivadavia para que en un futuro se construyera un barrio para las víctimas de terrorismo de Estado', comentó.

Actualmente, el terreno está en propiedad de la Mutual del Ejército Argentino. 'El cartel fue borrado, todo parejo con rodillo, es totalmente planificado el ataque y da mucha pena, tristeza e impotencia', exclamó Rodríguez.

En este sentido, destacó que se ha realizado un escrito junto a otras organizaciones para enviar a la Secretaría de Derechos Humanos para que intervengan en el reemplazo del cartel.