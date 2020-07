Contundente mensaje de Uñac para quienes dudan del estatus sanitario

Este miércoles, el mandatario brindó un contundente mensaje desde Casa de Gobierno, para quienes ponen dudas sobre el estatus sanitario provincial ante los planes de contingencia brindados a la sociedad. "Algunos dicen que cuando el río suena, es porque agua trae. Nosotros no queremos decir nada, no es que planeamos anticiparnos a una circulación viral", comenzó su relato.

Noticias Relacionadas Bomba: la infartante producción de Evangelina Anderson en la pileta

"No voy a nombrar otras provincias porque esto no se trata de una competencia de quien tiene menos casos. Sino que en el resto de las provincias salvo en dos que no hay circulación viral, una de ellas es San Juan. Entonces eso no quiere decir que debamos improvisar en el caso de que eso ocurra. Ha ocurrido en varios países del mundo", agregó el gobernador.

Uñac expresó que desde el Gobierno Provincial solo están planificando. "Planificar no significa que algo va a pasar, sino que si llega a ocurrir algo, nosotros debemos tener un plan para proponerle a esos hechos que pueden llegar a pasar en la provincia de San Juan", expresó.

Noticias Relacionadas San Juan es la provincia con menos casos de Covid en el país

"Hoy no hay circulación viral en nuestra provincia. ¿Puede haberlo? Si, puede haberlo como ha ocurrido en cualquier otra provincia u otro país. Actualmente San Juan es una de las provincias que mejor estatus sanitario tiene, con mayor movilidad económica. En cuanto desafío se nos propone, los sanjuaninos nos arremangamos y nos ponemos a trabajar para dar batalla, en este caso a la pandemia que ha complicado al mundo", amplió el jefe de Estado Provincial.

Cabe destacar que este último martes, el gobernador Sergio Uñac presentó, junto al resto de su gabinete, el Plan de Retroceso ante una posible circulación viral o comunitaria. Lo hizo en Casa de Gobierno, frente a la prensa, y enfatizó en el carácter 'anticipatorio' de la medida.

Además desde el ejecutivo provincial pusieron énfasis en la importancia de mantener el distanciamiento social en espacios público, privados y los que responden al aire libre. En este contexto, también hicieron hincapié en el uso de tapabocas, alcohol en gel y lavados de manos.

Desde que se inició el aislamiento social en marzo de este año, los sanjuaninos fueron cumpliendo todas las etapas de aislamiento hasta llegar a tener un distanciamiento social, preventivo y obligatorio que permite la flexibilización de la mayoría de las actividades económicas, las reuniones familiares y con amigos hasta 12 personas, las salidas recreativas, los disciplinas deportivas, el turismo interno, las misas, etc.

Por eso el jefe del Ejecutivo provincial mencionó que se debe poner en valor lo que ha propuesto el presidente Alberto Fernández. Por esto destacó que se debe buscar un equilibrio entre el cuidado sanitario y la situación económica. "Creo que San Juan ha encontrado un equilibrio gracias al esfuerzo de todos, el Estado dirigiendo, la sociedad sanjuanina cumpliendo las normas. Eso ha llevado a que la provincia sea quien tiene mejor relación cantidad de habitantes/contagios. Es importante que se sepa cómo trabajar en caso de que suceda algo, ya que la idea es que la provincia siga trabajando en Fase 5", concluyó.

Por último se debe destacar que según el Ministerio de Salud de la Nación, este miércoles se confirmó que San Juan se convirtió en la provincia argentina con menos contagios del país. Esto se dio tras el aumento de casos en La Pampa, en la provincia solo se registraron 20 casos hasta el momento.